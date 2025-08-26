Así celebró la F1 y el mundo la llegada de Checo Pérez a Cadillac; reacciones y memes

Checo Pérez es anunciado como piloto de Cadillac en la F1

El mundo de la Fórmula 1 se paralizó con el anuncio de Checo Pérez como nuevo piloto de Cadillac, para el debut de la escudería en la Temporada 2026 de la máxima categoría del deporte motor. La noticia no pasó desapercibida y generó muchas reacciones.

El Gran Premio de México felicitó a Checo Pérez por su regreso a la F1 de la mano de Cadillac, además que calificaron al volante nacido en Guadalajara como “el piloto mexicano más exitoso en Formula 1, con diversas marcas en su poder para un piloto nacional".

“El México GP y la afición mexicana celebran el regreso de Sergio al campeonato y espera con ansias su vuelta a la F1ESTA, en 2026. El Autódromo Hermanos Rodríguez será siempre la casa de Checo”, dice el GP de México de F1.

Sergio Pérez Mendoza tiene 14 años corriendo en la categoría reina del deporte motor y luego de una pausa en 2025, regresa el siguiente año para seguir escribiendo historia en la F1, que en sus redes sociales también abordaron la vuelta de Checo a sus filas.

“Bienvenido de regreso, Checo” y “¡Qué viaje tan largo para Checo! ¿Quién está entusiasmado por su regreso a tiempo completo con Cadillac?“, fueron algunos de los mensajes de la F1 para el volante azteca.

Los memes no se hacen esperar

Checo llega a darle experiencia a Cadillac, pues su mejor resultado es un subcampeonato de la categoría en 2023, además que tiene dos campeonatos de constructores con Red Bull, que fue su última casa. El tapatío ha disputado 285 Grandes Premios, en donde obtuvo 6 victorias, 39 podios y 3 pole position.

Los memes tampoco se hicieron esperar, pues la afición mexicana contaba los días para que se diera el anuncio de la vuelta de Checo a la parrilla de la F1. Muchos de los memes son haciendo énfasis en que de ahora en adelante, todo México es fan de Cadillac, incluso “desde la cuna”.

Además que todos los fans mexicanos son seguidores de Cadillac, se comenta que la vida ha mejorado desde el regreso de Checo a la F1, así como las posibles reacciones que tendrá cuando se encuentre con Max Verstappen, su antiguo compañero.

Checo Pérez, un piloto con experiencia

Maduro, con experiencia, ganador y en especial, un piloto que siempre logra poner su monoplaza en igualdad de condiciones con los mejores equipos, Checo Pérez estará compitiendo en su sexta escudería en la máxima categoría del deporte motor.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, un equipo sin grandes alcances, en el cual logró tres podios. Sus actuaciones le valieron el paso a una marca de renombre como McLaren, a la que llegó en 2013, pero no duró mucho.

En 2014 el mexicano pasó a su tercer equipo en la F1, Force India, en donde Checo competía con lo que el carro de ese momento le podía ofrecer. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull.

