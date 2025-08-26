Checo llega a Cadillac y emociona con su primer mensaje; “les dije que nos volveríamos a ver” (VIDEO)

“Les dije que nos volveríamos a ver”. Lo prometió y lo cumplió. El piloto mexicano Checo Pérez está de regreso en la Fórmula 1, fue anunciado oficialmente como volante de Cadillac para la Temporada 2026 y en sus primeras palabras como miembro de la nueva escudería lanzó un emocionante mensaje para todos sus seguidores.

En un video compartido en sus redes sociales, Sergio Pérez aseguró que no regresa solo a la Fórmula 1, pues lo hace acompañado de su familia, amigos, y por supuesto, de millones de personas que lo han seguido durante toda su carrera.

“¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por el apoyo que me han dado todo este tiempo", inicia el mensaje de Pérez Mendoza.

Checo Pérez dejó la máxima categoría del deporte motor en 2024, luego que Red Bull terminó anticipadamente su contrato. El mexicano se tomó poco menos de un año para analizar sus opciones y justo a mitad de la temporada 2025, se comunica que será uno de los nuevos pilotos de Cadillac, que en 2026 se estrena como la onceava escudería de la F1.

“Estaré siempre agradecido, por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, este es el siguiente, el siguiente capitulo. Estamos de regreso”, termina diciendo Checo en el video en donde habla sobre su sentir tras confirmarse su vuelta a las pistas.

We had to... 🤳 pic.twitter.com/X8Fssuuvxh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Cadillac confirma a sus pilotos para su debut en la F1

El anuncio sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 se esperaba desde hace meses, pues es uno de los pilotos con más experiencia que hay en activo, además que es una pieza valiosa en cuanto a popularidad se refiere, pero fue hasta esta mañana que Cadillac lo confirmó como uno de sus volantes justo en la semana en la que la Temporada 2025 se reanuda tras el parón de verano.

“Todas las miradas puestas en 2026. Nuestra alineación de pilotos está definida, Valtteri Bottas y Checo Pérez”, dijo el equipo en su cuenta oficial de X, en donde reveló que el compañero del mexicano será otro volante con experiencia como lo es el finlandés Bottas, quien es recordado por su paso en Mercedes.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

“Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac de Fórmula 1 para un arranque fulgurante al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo”, dice la escudería en un comunicado de prensa.

“Unirme a Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea”, dijo Pérez.

