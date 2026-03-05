¿Quién es ‘Lady relojes’, la joven de Coahuila señalada por presunta estafa?

Recientemente en redes sociales comenzó a hacerse viral el caso de ‘Lady relojes’, una joven que fue detenida, y posteriormente puesta en libertad en Coahuila, luego de haber sido señalada por estafa.

La madre de ‘Lady relojes’ compartió en redes sociales que su hija estaba desaparecida desde alrededor de las 16:20 horas del lunes 2 de marzo en Ramos Arizpe, Coahuila.

Pese a que la madre de la joven de 23 años de edad incluso señaló que el hecho podría tratarse de un secuestro, posteriormente se dio a conocer que esta habría sido detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, y se encontraba en el Ministerio Público.

Denuncian presunta desapación de Verónica "N" "Lady relojes", antes de que se informara que había sido detenida ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es ‘Lady relojes’?

Verónica “N” es una joven de 23 años que actualmente reside en Ramos Arizpe, Coahuila, que fue señalada por presuntamente estafar a varios empresarios al venderles relojes falsos.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, Verónica presuntamente conocía a empresarios en el gimnasio y posteriormente les ofrecía relojes de alta gama, los cuales tenían un valor aproximado de 300 mil pesos.

Verónica fue apodada como ‘Lady relojes’, debido a que fue señalada por presuntamente asegurar que los relojes que vendían eran auténticos, pero estos resultaron ser réplicas.

Verónica "N" "Lady relojes" ı Foto: Redes Sociales

Se cree que al menos 18 empresarios fueron presuntamente estafados por la joven, quien cuenta con 100 mil seguidores en su cuenta de instagram; y pese a que esta fue detenida, posteriormente fue puesta en libertad.

Verónica fue puesta en libertad el miércoles por la tarde debido a que no existen denuncias formales en su contra; además, el fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que la joven podría haber sido manipulada por terceros para cometer dichos actos delictivos.

De acuerdo con el fiscal, la joven fue detenida para descartar delitos como trata de personas y contrabando, por lo que les preocupaba que pudiera estar bajo algún riesgo o “que fuera objeto de algún tipo de otro delito que tuviera que ver con otra naturaleza.”

Verónica "N" "Lady relojes" ı Foto: Grupo Región

Posteriormente Verónica también fue señalada por vender contenido para adulto en plataformas de suscripción mensual, e incluso comenzaron a filtrar algunas de sus presuntas fotografías en redes sociales.

Hasta el momento las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre este caso continúan, y no se ha dado a conocer más información al respecto.

Verónica "N", "Lady relojes" ı Foto: Redes Sociales

