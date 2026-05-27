Michael Jackson: El Veredicto, ¿Cuándo se estrena la docuserie de Netflix sobre su juicio por abuso?

Michael Jackson se ha convertido recientemente en el artista más escuchado en el mundo gracias al estreno de su biopic en cines, donde muchos criticaron como dejaron de lado los aspectos más sombríos del icónico cantante estadounidense.

En medio del nuevo auge de la figura en la industria del entretenimiento, Netflix estrenará una docuserie en la que explorará el juicio por abuso al que se sometió El Rey del Pop en el año 2005. La serie de tres partes se titula Michael Jackson: El Veredicto.

Tráiler de Michael Jackson: El Veredicto

¿Dónde ver y cuándo se estrena Michael Jackson: El Veredicto?

Será el próximo 3 de junio que se estrenará la miniserie documental sobre el juicio por abuso sexual infantil que enfrentó el artista en el año 2005 y por el que su reputación cambió para siempre.

El lanzamiento llega después del éxito de Michael, la película biográfica del músico que superó los 700 millones de dólares en recaudación mundial. La seire de Netflix está dirigida por Nick Green y con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, David Herman y James Goldston.

¿De qué trata Michael Jackson: El Veredicto?

El documental de tres partes examina la batalla legal de 14 semanas que surgió por las denunciaron que fueron presentadas en 2003 en contra del intérprete de ‘Human Nature’.

El relato está compuesto por imágenes de archivo y testimonios de miembros del jurado, fiscales, abogados defensores, cronistas, testigos y acusadores, pues la Corte permaneció cerrada para los medios en su momento.

En el proceso original, la fiscalía presento testimonios de las supuestas víctimas, mientras que la defensa contó con las declaraciones de Macaulay Culkin, Jay Leno y George Lopez.

Al final del juicio, Jackson terminó absuelto de los 10 cargos graves que se le imputaban, incluyendo abuso sexual de menores y conspiración. A pesar de ello, el debate sobre las acusaciones persistió hasta después del fallecimiento del artista.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores en un comunicado de prensa de Netflix.

Michael Jackson cuenta con una amplia variedad de documentales en los que hemos logrado conocer un poco más a profundidad al histrión como This Is It. A pesar de ello, otros documentales como Leaving Neverland exploran las acusaciones de abuso sexual infantil por parte de El Rey del Pop.