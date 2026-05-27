Asistente de Matthew Perry es el último en ser sentenciado por la muerte del actor con ketamina

La sentencia final en la investigación y enjuiciamiento de dos años y medio tras la muerte por drogas de Matthew Perry será la del asistente personal que estuvo en el centro de todo el asunto, comprando la ketamina que causaría la muerte de la estrella de Friends e inyectándole la dosis letal.

Kenneth Iwamasa, de 60 años, será sentenciado este miércoles en la sala federal de Los Ángeles de la jueza Sherilyn Peace Garnett, quien ha sentenciado a cuatro de sus coacusados en el último año. La audiencia comenzó con los familiares de Perry e Iwamasa en el tribunal.

Fue el primero en llegar a un acuerdo con los fiscales, declarándose culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina que resultó en la muerte del actor. El miércoles será su primera comparecencia en el tribunal desde que el caso se hizo público.

Iwamasa se convirtió en el testigo más importante de la acusación. Le piden a Garnett que le condene a tres años y cinco meses de prisión, mucho menos de lo que podría haber sufrido sin cooperar, pero aún así más que todos menos uno de sus coacusados.

Los abogados de Iwamasa dijeron en un documento judicial que era un empleado que hacía lo que su empleador ordenaba y tenía una “vulnerabilidad particular” en su relación con Perry. “En resumen, no podía ‘simplemente decir que no’. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas”.

Los familiares de Matthew Perry, algunos de los cuales pueden hablar en el tribunal, dejaron claro en cartas al juez que no hay nadie a quien culpen más de su muerte que a Iwamasa —un amigo de toda la vida que pensaban que ayudaría al actor a mantener la sobriedad, pero que en cambio se entregaron a los peores impulsos de un adicto de toda la vida.

“Mathew confiaba en Kenny. Confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny —con diferencia— era ser el compañero y tutor de mi hijo en su lucha contra la adicción”, escribió la madre de Perry, Suzanne Morrison. “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”.

Matthew Perry en 2022 ı Foto: AP

Perry había contratado a Iwamasa en 2022, y le pagaba 150 mil dólares al año para que viviera en su casa de Los Ángeles y actuara como su asistente.

El actor había estado tomando legalmente la ketamina anestésica quirúrgica para la depresión, un uso cada vez más común fuera de indicación. Pero quería más de lo que su médico le daría.

Según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa, compró ketamina de forma no oficial a otro médico, Salvador Plasencia, quien le enseñó a inyectársela. Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión en julio.

Iwamasa también empezó a comprar ketamina a Erik Fleming, conocido de Perry, que la conseguía de un traficante callejero. Fleming fue condenado a dos años de prisión hace dos semanas.

El traficante, Jasveen Sangha, apodada La Reina de la Ketamina, fue condenada a 15 años el 8 de abril.

En los últimos días de la vida de Perry, Iwamasa le inyectaba entre seis y ocho veces al día. El 23 de octubre de 2023, le disparó una dosis enorme al actor de 54 años y se marchó a hacer recados. Al regresar, encontró a Perry muerto en el jacuzzi. El forense del condado de Los Ángeles determinó que la ketamina fue la causa principal de muerte. El ahogamiento era una causa secundaria.

Al principio, Iwamasa mintió a la policía, omitiendo la ketamina de la lista de medicamentos que Perry estaba usando y sin decir nada sobre sus inyecciones. Pero cuando los investigadores entregaron una orden de registro en enero de 2024, empezó a confesar.

Matthew Perry se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow en Friends, la exitosa comedia de NBC que se emitió de 1994 a 2004.