Doctor que vendió ketamina a Matthew Perry de Friends recibe condena de 2 años y medio de prisión

Un médico que se declaró culpable de vender ketamina a Matthew Perry fue sentenciado a 2 años y medio de prisión el miércoles en una audiencia emotiva sobre la muerte por sobredosis de la estrella de Friends.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia que incluyó dos años de libertad condicional y una multa de 5 mil 600 dólares al doctor Salvador Plasencia, de 44 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

La jueza enfatizó que Plasencia no proporcionó la ketamina que mató a Perry, pero le dijo: “Usted y otros ayudaron al Sr. Perry en el camino hacia ese final al continuar alimentando su adicción a la ketamina”.

“Usted explotó la adicción del Sr. Perry para su propio beneficio”, añadió.

Plasencia fue sacado de la sala esposado mientras su madre lloraba entre el público. Podría haber acordado una fecha para entregarse, pero sus abogados dijeron que estaba preparado para hacerlo este mismo día.

¿Quién es responsable de la muerte de Perry?

Plasencia fue la primera persona sentenciada de los cinco acusados que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años, en 2023.

El médico admitió haber aprovechado la situación de Perry, sabiendo que era un adicto en lucha. Según documentos judiciales, Plasencia le escribió a otro médico que Perry era un “idiota” que podía ser explotado por dinero.

Los fiscales habían pedido tres años de prisión, mientras que la defensa solicitó solo un día de cárcel más libertad condicional.

La madre de Perry habló sobre las cosas que él superó en la vida y la fortaleza que mostró.

“Solía pensar que él no podía morir”, dijo Suzanne Perry mientras su esposo, el periodista de Dateline Keith Morrison, estaba junto a ella en el estrado.

“Usted lo llamó ‘idiota’”, dijo dirigiéndose a Plasencia. “No hay nada idiota en ese hombre. Incluso fue un adicto exitoso”.

Ella habló con elocuencia y se disculpó por divagar antes de romper en llanto al final, diciendo: “¡Esto fue algo malo que usted hizo!”.

¿Qué es la ketamina, sustancia por la que murió Matthew Perry? ı Foto: La Razón

Plasencia se disculpa con la familia de Matthew Perry

Plasencia también habló, momentos después de Suzanne Perry, rompiendo en lágrimas al imaginar el día en que tendría que contarle a su hijo de 2 años “sobre la vez que no protegí al hijo de otra madre. Me duele tanto. No puedo creer que estoy aquí”.

Se disculpó directamente con la familia de Perry. “Debí haberlo protegido”, dijo.

Matthew Perry había estado tomando legalmente el anestésico quirúrgico ketamina como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico habitual no quiso proporcionárselo en las cantidades que deseaba, recurrió a Plasencia.

Los abogados de Plasencia intentaron dar un retrato compasivo de él como un hombre que salió de la pobreza para convertirse en un médico querido por sus pacientes.

Su madre se levantó para hablar después de que lo hiciera la madre de Perry, pero la jueza le dijo que no era apropiado para esa audiencia.

Fuera del tribunal, Luz Plasencia dijo a los periodistas: “Lo siento por la familia de Matthew Perry”.

“Estoy sintiendo lo que ellos sienten”, añadió. Hablando de su hijo, dijo: “Conozco su corazón”.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina. No se declaró culpable de causar la muerte de Perry, y la cantidad que distribuyó fue relativamente pequeña dado que solo se la vendió a Perry.

La jueza dijo que en gran medida estuvo de acuerdo con un informe de libertad condicional que sugería que la sentencia adecuada era de entre ocho y 14 meses, pero fue mucho más allá.

“Creo que la jueza fue muy razonada”, dijo Keith Morrison a los periodistas. Al inicio de la audiencia, ella señaló que las declaraciones de impacto familiar podrían no ser apropiadas porque, legalmente, “no hay una víctima identificable en este caso. La víctima es el público”.

Pero los abogados de Plasencia dijeron que no objetaban que los familiares hablaran.

Los otros cuatro acusados que llegaron a acuerdos de culpabilidad serán sentenciados en sus propias audiencias en los próximos meses. Garnett dijo que buscaría asegurarse de que todas las sentencias fueran coherentes entre sí.