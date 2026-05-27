John McClain, productor y coejecutor del patrimonio de Michael Jackson, falleció a los 71 años en Malibú, California, Estados Unidos. Es reconocido por transformar las finanzas del Rey del Pop tras su muerte en 2009, pues con su trabajo y determinación logró crear uno de los legados más valiosos de la industria de la música.

El ejecutivo fue una figura clave en la preservación y expansión del legado del intérprete de “Beat it” a través de la creación de películas, musicales y homenajes póstumos, permitiendo que, a más de una década de su fallecimiento, Michael siga siendo una figura vigente.

Muere John McClain, quien hizo del legado de Michael Jackson un fructífero imperio

John McClain, figura clave en la preservación y expansión del legado de Michael Jackson murió a los 71 años. Su fallecimiento ocurrió la madrugada del 26 de mayo de 2026 en Malibú, California, según reportes de TMZ. Aunque se sabe que enfrentaba problemas de salud, la causa exacta del deceso no ha sido confirmada.

McClain deja tras de sí una trayectoria marcada por visión estratégica y proyectos que mantuvieron vigente la obra del Rey del Pop más de una década después de su partida.

La cuenta oficial de X, antes Twitter, de Michael Jackson, confirmó la noticia de la muerte del ejecutivo.

“Con profunda tristeza, la herencia de Michael Jackson comparte el fallecimiento del coejecutor John McClain. John fue un ser humano increíble y gran amigo de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Su legado perdurará a través de las vidas que tocó & la música que ayudó a llevar al mundo”, se señaló.

With profound sadness, the Michael Jackson Estate shares the passing of co-executor John McClain. John was an amazing human being and great friend to all who were lucky enough to know him. His legacy will live on through the lives he touched & the music he helped bring the world. pic.twitter.com/euMKrJaNsk — Michael Jackson (@michaeljackson) May 27, 2026

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, John McClain fue nombrado coejecutor del patrimonio junto a John Branca. Ambos lograron reorganizar las finanzas del cantante, eliminar deudas millonarias y convertir su marca en un negocio multimillonario.

Entre los proyectos más destacados bajo su supervisión se encuentran el documental y concierto This Is It, el musical de Broadway inspirado en Jackson, la biopic Michael, que se estrenó en abril, y el lanzamiento de canciones póstumas como “Love Never Felt So Good” y “Much Too Soon”.

¿Quién era John McClain?

John McClain fue productor musical y ejecutivo discográfico originario de Estados Unidos de 71 años, con una carrera que abarcó décadas. Antes de su rol como albacea de Michael Jackson, trabajó con artistas de gran renombre como Ice Cube y Dr. Dre, en la producción musical.

Además, se desempeñó como ejecutivo de A&M Records, donde impulsó las carreras de Janet Jackson y Mark Wahlberg.