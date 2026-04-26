Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson, sigue vivo; así se ve actualmente | FOTOS

La nueva biopic “Michael” retrata la vida del cantante pop más reconocido durante varios años; Michael Jackson, y en esta sus fanáticos pudieron conocer varios lados de la vida del cantante, tanto de su vida pública como de su vida privada.

El Rey del pop tuvo una larga trayectoria musical llena de reconocimiento a nivel mundial; y durante una época de su vida estuvo acompañado por un personaje un tanto peculiar que también aparece en la biopic de Michael Jackson.

Este acompañante peludo es Bubbles, un chimpancé que nació en 1983 y se convirtió en el animal de compañía de Michael Jackson durante sus viajes; incluyendo una ceremonia de té con el alcalde de Osaka, Japón, en 1987.

Bubbles y Michael Jackson ı Foto: Especial

La historia de Bubbles y fotos de cómo luce actualmente

Bubbles fue el compañero de Michael durante algunos años, e incluso vivía en la residencia de la familia ubicada en Encino; Los Ángeles.

Para 1988 Bubbles comenzó a vivir en la habitación de Michael Jackson de Neverland, pero debido a que el chimpancé alcanzó un gran tamaño durante su vida adulta y su comportamiento cambió, lo trasladaron con un entrenador de animales.

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson ı Foto: Center for Great Apes

Actualmente Bubbles reside en el Centro para Grandes Simios (Center for Great Apes), un santuario en el que residen grandes orangutanes y chimpancés que fueron rescatados o retirados de la industria del entretenimiento, investigación, y comercio de mascotas exóticas.

De acuerdo con el centro, a Bubbles no le gusta la cámara, esto hace que capturar su imagen sea difícil pues le da la espalda a las cámaras en cuanto se da cuenta de que hay una cerca de él.

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson ı Foto: Center for Great Apes

Bubbles pesa 84 kilogramos, y de acuerdo con el santuario, es el respetado líder del grupo; y tiene una personalidad tímida y reservada, tranquila, artística y juguetona, pues le gusta bromear con quienes lo visitan.

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson ı Foto: Center for Great Apes

Destacan el gusto de Bubbles por la pintura, pues al antiguo compañero de Michael Jackson le gusta realizar obras de arte llenas de color y expresión única: “Solo entrega el lienzo cuando lo ha terminado por completo.”

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson ı Foto: Center for Great Apes

La estancia de Bubbles dentro del santuario; en donde ha mantenido una vida tranquila rodeado de naturaleza y animales de su misma especie durante aproximadamente 20 años, ha sido posible debido al patrimonio de Michael Jackson.

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson ı Foto: Center for Great Apes

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