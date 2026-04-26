¿A qué hora es la pelea de Karely Ruiz y Kim Shantal en Supernova Génesis 2026?

Una de las peleas más polémicas de Supernova Génesis 2026 es la de Karely Ruiz vs Kim Shantal, ya que la primera se integró a la cartelera una semana antes de que se llevara a cabo el evento de boxeo amateur.

Originalmente Kim Shantal pelearía contra Lupita Villalobos, pero la influencer tuvo que bajarse de la contienda por problemas de salud, así que en su lugar llegó Karely Ruiz, quien ya lleva dos peleas, en otros eventos, el primero fue en Colombia y ganó y el segundo fue en Ring Royale y perdió contra Marcela Mistral.

¿A qué hora es la pelea de Karely Ruiz vs Kim Shantal en Supernova?

La pelea de Karely Ruiz vs Kim Shantal empieza a las 8:00 pm tiempo del centro de México. La transmisión será a través de la plataforma de Netflix, por lo que los fans deben tener suscripción para poder ver la pelea en esta app de streaming.

¿Quién ganará la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal?

Los fans están divididos, hay quienes quieren que gane Kim Shantal, ya que alabaron su increíble cuerpo cuando estuvo en el pesaje, ya que sus brazos marcados y su abdomen indican que entrenó mucho para esta pelea.

Por su parte, Karely Ruiz no tiene un cuerpo tan atlético, pero los fans de la creadora de contenido señalan que la regiomontana es un ejemplo de que todas las críticas de Internet no le hacen anda y que ha sabido superar la ola de ataques en su contra para demostrar que ella no agacha la cabeza.

Sin embargo, parece que hasta el momento la favorita es Kim Shantal para ganar en esta ocasión, pero Karely Ruiz tiene que demostrar que también ha estado entrenando para poder ponerse al tu por tú con la también celebridad de Internet.

Los fans esperan que sea un encuentro tan bueno como el que Karely Ruiz dio contra Marcela Mistral en Ring Royale.