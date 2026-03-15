Marcela Mistral vence por decisión unánime a Karely Ruiz en Ring Royale

El esperado combate entre Marcela Mistral y la influencer Karely Ruiz se llevó a cabo durante el evento Ring Royale 2026, donde la conductora logró imponerse en el ring en una de las peleas que más expectativa generó entre los seguidores del espectáculo digital.

Durante el combate, Marcela Mistral y Karely Ruiz subieron al cuadrilátero en medio de un ambiente cargado de expectativa por parte del público, que siguió cada momento del enfrentamiento entre ambas influencers.

La función se realizó en la Arena Monterrey, recinto que reunió a cientos de asistentes y que también fue seguido por miles de usuarios a través de plataformas digitales.

Pelea Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale ı Foto: Ring Royale

Marcela vence a Karely Ruiz

En una de las peleas más parejas de la noche, Marcela Mistral venció por decisión unánime del jurado a la influencer Karely Ruiz.

Durante el primer round, la conductora logró conectar más de tres golpes en la cara a Ruiz, quien a pesar de verse rebasada continúo peleando, aunque frenó por un segundo para pedir que acomodaran su careta.

Para el segundo round Karely remontó el combate, pero aun así se quedó corta contra la velocidad de Marcela para conectar golpes.

Una vez finalizado el combate, por decisión unánime, Marcela Mistral se coronó como la última ganadora de la noche.

Karely Ruiz Vs Marcela Mistral ROUND 1 #RingRoyale pic.twitter.com/cG0qDsOMTI — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2026

Karely Ruiz reconoció que posiblemente le faltó preparación y ambas se reconocieron y agradecieron por la oportunidad de enfrentarse en el ring-

Las diferencias entre ambas mujeres surgieron tras un intercambio de comentarios durante una transmisión televisiva, episodio que con el paso del tiempo se convirtió en una de las polémicas más recordadas del entretenimiento digital.

El evento Ring Royale 2026 reunió a diversas personalidades del espectáculo y de las redes sociales en una cartelera que combinó boxeo con entretenimiento, generando gran conversación en internet.

Marcela Mistral se la rifó en la pelea estelar, le ganó muy bien a Karely Ruiz y puso a Poncho De Nigris a llorar por su victoria #RingRoyale



pic.twitter.com/cTMVzAOd2s — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

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LMCT