Lagrimita y Costel Arena CDMX: Fechas y precio de los boletos

Lagrimita y Costel han marcado generaciones con su humor y canciones como “En mi pancita”, “El baile de las lombrices” y “Bajo la lluvia”. Este año cumplen 50 años de hacer reír al público y celebrarán su trayectoria con un concierto en la capital del país, en la Arena CDMX.

No te pierdas de una noche llena de música, comedia y recuerdos, ideal para toda la familia, y descubre cuánto cuestan los boletos y cómo puedes comprarlos.

Lagrimita y Costel Arena CDMX: Fechas, cómo comprar boletos y precio

El show se llevará a cabo el domingo 11 de octubre de 2026 a las 17:00 horas en la Arena Ciudad de México.

Este recinto es uno de los más modernos de Latinoamérica, tiene capacidad para más de 22 mil personas y un estacionamiento para albergar a alrededor de 5 mil vehículos; se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México, CDMX.

Los precios de los boletos de la presentación de Lagrimita y Costel en la Arena CDMX varían según la zona del recinto. Recuerda que los niños y niñas mayores de 2 años pagan boleto.

VIP: MXN $1, 506

Rojo: MXN $1, 318

Zona Elektra: MXN $1, 318

Zona Boing: MXN $1, 193

Naranja: MXN $1, 193

Zona Pepsi: MXN $1, 193

Amarillo: MXN $1, 004

Verde: MXN $879

Azul: MXN $753

Zona Sabritas: MXN $753

Zona Mega: MXN $753

Zona McCormick: MXN $753

Zona Miniso: MXN $753

Zona Banco Azteca: MXN $753

SP Platino: MXN $691

SP Oro VL: MXN $691

SP Oro: MXN $691

SP Platino VL: MXN $691

Aqua: MXN $565

Capacidad Diferente: MXN $565

Morado: MXN $472

Celeste: MXN $377

Los boletos ya están a la venta, debes ingresar al sitio web de Superboletos o dando clic aquí. En la página encontrarás el mapa de distribución de la Arena CDMX y las promociones bancarias disponibles con las que puedes pagar tus entradas, incluyendo hasta 6 meses sin intereses.

Puedes leer: