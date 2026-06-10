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Lagrimita y Costel Arena CDMX: Fechas y precio de los boletos

Los Payasos de México celebran cinco décadas de trayectoria; celebran con música y comedia, un show ideal para toda la familia

Lagrimita y Costel
Lagrimita y Costel Foto: IG lagrimitaycosteloficial
Por:
Martha Díaz

Lagrimita y Costel han marcado generaciones con su humor y canciones como “En mi pancita”, “El baile de las lombrices” y “Bajo la lluvia”. Este año cumplen 50 años de hacer reír al público y celebrarán su trayectoria con un concierto en la capital del país, en la Arena CDMX.

No te pierdas de una noche llena de música, comedia y recuerdos, ideal para toda la familia, y descubre cuánto cuestan los boletos y cómo puedes comprarlos.

Lagrimita y Costel Arena CDMX: Fechas, cómo comprar boletos y precio

El show se llevará a cabo el domingo 11 de octubre de 2026 a las 17:00 horas en la Arena Ciudad de México.

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Este recinto es uno de los más modernos de Latinoamérica, tiene capacidad para más de 22 mil personas y un estacionamiento para albergar a alrededor de 5 mil vehículos; se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México, CDMX.

Los precios de los boletos de la presentación de Lagrimita y Costel en la Arena CDMX varían según la zona del recinto. Recuerda que los niños y niñas mayores de 2 años pagan boleto.

  • VIP: MXN $1, 506
  • Rojo: MXN $1, 318
  • Zona Elektra: MXN $1, 318
  • Zona Boing: MXN $1, 193
  • Naranja: MXN $1, 193
  • Zona Pepsi: MXN $1, 193
  • Amarillo: MXN $1, 004
  • Verde: MXN $879
  • Azul: MXN $753
  • Zona Sabritas: MXN $753
  • Zona Mega: MXN $753
  • Zona McCormick: MXN $753
  • Zona Miniso: MXN $753
  • Zona Banco Azteca: MXN $753
  • SP Platino: MXN $691
  • SP Oro VL: MXN $691
  • SP Oro: MXN $691
  • SP Platino VL: MXN $691
  • Aqua: MXN $565
  • Capacidad Diferente: MXN $565
  • Morado: MXN $472
  • Celeste: MXN $377

Los boletos ya están a la venta, debes ingresar al sitio web de Superboletos o dando clic aquí. En la página encontrarás el mapa de distribución de la Arena CDMX y las promociones bancarias disponibles con las que puedes pagar tus entradas, incluyendo hasta 6 meses sin intereses.

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