Luego de dos años de relación, los fans se despiden de una de las parejas más queridas en redes sociales: Peso Pluma y Kenia Os. Su ruptura ha marcado un antes y un después en la escena musical mexicana, generando tristeza entre seguidores que los consideraban una relación llena de amor y estabilidad.

Ahora, tras confirmarse que no están juntos, ha surgido un video viral de hace unas semanas donde el intérprete de corridos tumbados aparece llorando en pleno escenario, lo que ha desatado especulaciones sobre la forma en que terminó su romance con la youtuber.

Surge VIDEO de Peso Pluma llorando en concierto, ¿por Kenia Os?

Durante una de sus actuaciones en Chicago, el pasado 13 de mayo, Peso Pluma no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba una de sus canciones más emotivas y tomaba unos tragos. El público lo acompañó con aplausos y gritos de apoyo, generando un momento que rápidamente se difundió en redes sociales.

Luego de que se confirmara que el intérprete terminó su relación con su novia, el video se ha convertido en tendencia, pues muchos seguidores lo relacionan directamente con la separación de Kenia Os, sugiriendo que los problemas en la pareja podrían haberse manifestado desde aquella fecha, pero nadie se percató de ello.

¿Cuándo confirmaron su ruptura Peso Pluma y Kenia Os?

Este sábado, Peso Pluma y Kenia Os emitieron un comunicado conjunto a través de su cuenta de Instagram en el que confirmaron el fin de su relación. En el mensaje señalaron que la decisión fue tomada de manera mutua y pidieron respeto a sus seguidores: “Decidimos terminar nuestra relación en buenos términos, agradecemos el cariño y apoyo de todos”.

La confirmación oficial dio contexto al video del cantante de corridos tumbados de Chicago, que ahora se interpreta por los usuarios como una señal temprana de la crisis sentimental que atravesaban desde hace semanas.

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