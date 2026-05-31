El concierto del sábado de Kenia Os en Monterrey se convirtió en tendencia, y no por ser el final del K de Karma Tour, sino porque la cantante rompió en llanto sobre el escenario. Este episodio ha desatado especulaciones sobre una posible ruptura con Peso Pluma, con quien oficializó su noviazgo en febrero de 2025.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la separación, las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la intérprete visiblemente afectada en la canción “Love Bombing”, que aborda el desamor y la desilusión, lo que ha generado debate entre sus seguidores.

Te contamos lo que puede haber detrás del llanto de Kenia Os.

Kenia Os llora en pleno concierto, ¿es real que terminó con Peso Pluma?

Durante la interpretación de su tema “Lovebombing”, en Monterrey, Kenia Os no pudo contener las lágrimas y continuó cantando mientras se limpiaba el rostro. En otros momentos del espectáculo también se mostró conmovida, lo que provocó que el público la acompañara con aplausos y gritos de apoyo.

Los asistentes describieron la escena como uno de los momentos más emotivos de la noche, pero no pudieron evitar sentir preocupación por la intérprete y youtuber originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Peso Pluma y Kenia Os se dejaron y empezó a sonar… pic.twitter.com/uKdR6wKxI2 — MiKsOs ✨🥀🦂 (@P1aceb0s) May 31, 2026

Los videos de Kenia Os llorando en pleno concierto fueron compartidos en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Muchos fans relacionaron las lágrimas con una supuesta ruptura con su novio Peso Pluma.

Incluso algunos usuarios compartieron en X, antes Twitter, supuestas capturas de pantalla que mostraban que Kenia no seguía en Instagram al cantante de corridos tumbados. N obstante, esto es sólo un montaje y, hasta el momento, la youtuber aún sigue a Peso.

Otros internautas consideran que la emoción podría estar vinculada al éxito profesional que vive Kenia Os con su gira Tour K de Karma, que ha llenado recintos en ciudades como Mérida, León, Oaxaca y Monterrey.

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