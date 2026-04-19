Juan de Dios Pantoja habla de la donación de Kenia Os a la mamá de Kimberly Loaiza | VIDEO

Juan de Dios Pantoja habla de la donación de Kenia Os a la mamá de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja no ha terminado con la polémica por la hospitalización de su suegra, la mamá de Kimberly Loaiza, y la deuda millonaria de los gastos sanitarios, a unas semanas de que Steff Loaiza saliera a hablar sobre el tema.

En las últimas semanas, se abrieron las donaciones para la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, donde una de las primeras celebridades en apoyar fue Kenia Os, quien donó 1.5 millones de pesos después de que el escándalo de que supuestamente Juan de Dios Pantoja evitaba que su esposa aportara su parte, se hiciera viral.

La deuda millonaria que involucra a Steff Loaiza, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os ı Foto: Instagram

El momento dio mucho de qué hablar en redes sociales, donde recordaron como Kenia Os tenía una relación compleja con Jukilop, pero aún así decidió donarle a la familia de su antigua amistad.

Juan de Dios Pantoja habla de la donación de Kenia Os

El influencer hizo mención a como la cantante de ‘Año Sabático’ donó millón y medio de pesos, mientras que las aportaciones de él y su esposa se mantuvieron en cantidades menores, a pesar de que eran familiares directos y se comprometieron a pagar la mitad de la cuenta.

“Agradezco, pero al mismo tiempo sé por donde va”, expresó el creador de contenido, “pero no me quiero meter en detalles ahorita porque siento que ya hablé mucho, esto fue un problema familiar y lo voy a dejar así”, aseguró.

También dijo: “Siento que se le dio la vuelta a esta situaciones para ponernos como los villanos de esta película cuando yo sé que no lo hemos sido [...] Ya el tiempo lo dirá, como siempre”, dijo.

Te dejamos algunas reacciones a las declaraciones del influencer sobre la cantante:

“El tiempo nunca le da la razón”.

“Si no habla de Kenia no come”.

“A Kenia si le alcanza”.

“Juan siempre ha hablado de Kenia os y Kenia nunca le ha respondido”.

“Pues él fue el primero en sacar un video dando explicaciones que nosotros ni pedimos y ni sabíamos el problema que tenían con la familia de Kim”.

En el video, Juan de Dios Pantoja también ofreció disculpas a la familia por exponer un tema privado al público y mostró evidencias de conversaciones que llegó a tener con Steff Loaiza, además de supuestas cantidades que habrían dado él y Kimberly Loaiza para los gastos hospitalarios de su suegra. Kenia Os no ha dado declaraciones sobre la polémica.