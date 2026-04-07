Video de Juan de Dios Pantoja sacando la lengua. ¿Es real o fake la filtración?

El nombre de Juan de Dios Pantoja ha vuelto a encender las redes sociales este abril de 2026, tras la repentina viralización de un video íntimo que ha generado confusión entre sus millones de seguidores.

Muchos usuarios han interpretado este clip como una “nueva filtración” o una prueba reciente de infidelidad hacia Kimberly Loaiza.

No obstante, es imperativo precisar que, aunque las imágenes son reales, el material no corresponde a fechas recientes.

El video vuelve a salir a la luz tras la reciente polémica del cantante ı Foto: Redes sociales

El origen de la filtración: ¿Por qué vuelve a ser tendencia?

Para entender el contexto, debemos remontarnos a la crisis que la pareja vivió hace años, en 2020. El video en cuestión, donde se observa al creador de contenido en una situación comprometedora, fue parte de una serie de filtraciones que buscaban comprobar presuntas infidelidades durante sus viajes.

En aquel entonces, la veracidad del video se confirmó al salir el rostro del cantante y ser él mismo quien grababa.

El hecho de que este material esté regresando a la actualidad, en gran medida, al historial de polémicas recurrentes de Pantoja, lo que facilita que contenido antiguo sea reciclado.

Es fundamental que la audiencia aprenda a distinguir entre la autenticidad del video y la temporalidad del mismo:

Es importante aclarar que, aunque el video que circula es real y las imágenes pertenecen a Juan de Dios Pantoja, no se trata de una filtración nueva de 2026, sino de un material que tiene más de cinco años de antigüedad.

El impacto actual en redes sociales se debe a que seguidores de Kimberly Loaiza y críticos del influencer han retomado este contenido para señalar ciertos patrones de conducta, sin embargo, no existe evidencia de que haya ocurrido una nueva filtración de esta naturaleza en lo que va del año.

No es la primera vez que la pareja “Jukilop” se enfrenta a este tipo de crisis mediáticas. En octubre de 2023, Pantoja también fue tendencia por presuntas pruebas de infidelidad que incluían tatuajes similares y coincidencias en historias de Instagram con modelos internacionales.

Sin embargo, para las noticias que están resonando hoy, el video de él “sacando la lengua” es un asunto antiguo que vuelve a salir a la luz tras su presente polémica con Kenia Os y Kimberly Loaiza.