VIDEO del crimen de Sterling Johan Vázquez

El pasado lunes 6 de abril se publicó un video en el que aparece Sterling Johan Vázquez relatando; desde la cárcel, el ilícito que cometió en 2023 en Bogotá, Colombia.

En el videopodcast colombiano Conducta Delictiva, que fue grabado al interior de la cárcel de La Picota; ubicada en Bogotá, Colombia, Sterling Johan Vázquez relata los hechos ocurridos en febrero del 2023, cuando asesinó a su entonces expareja.

En dicho video los periodistas precisan que el propósito del videopodcast es que las personas conozcan y entiendan este tipo de casos, y cuenten con la información para prevenir y denunciar.

Durante casi 50 minutos el criminal relata cómo fue su relación de más de 9 años con Yesica, con quien compartía un hijo de 7 años de edad cuando le arrebató la vida hace tres años.

Video de Sterling Johan Vázquez ı Foto: Captura de pantalla

Crimen de Sterling Johan Vázquez

Sterling Johan Vázquez fue condenado a 40 años de reclusión en la cárcel más grande de Colombia por haber cometido feminicidio en contra de su expareja, Yesica Paola Ocampo Cardozo.

Yesica tenía 26 años de edad cuando fue asesinada el 3 de febrero del 2023 por su entonces ex pareja con quien no mantenía una relación amorosa desde 6 meses atrás, Sterling Johan Vázquez de 31 años de edad.

De acuerdo con la información de medios colombianos, el hecho ocurrió cerca del parque La Luna, ubicado en la localidad de Tunjuelito; y pese a que en grupo de personas acudieron a ayudarla, esta perdió la vida.

Sterling Johan Vázquez agredió en múltiples ocasiones a Yesica Paola Ocampo Cardozo con un arma punzo cortante, lo que le provocó graves lesiones que derivaron en su muerte tan solo unos minutos después.

Luego de la agresión, Vázquez huyó hacia un baño que se se encontraba en una Estación de Servicio cercana al lugar de los hechos, pero fue capturado por la Policía de la zona.

De acuerdo con lo que comparte el feminicida durante el podcast, Yesica decidió terminar su relación luego de una discusión que tuvieron ocasionada porque ella tenía un vínculo sentimental con otra persona cuando él no vivía con ella.

“Aunque yo sentía que yo la amaba mucho a ella, yo nunca la pude perdonar” cuenta Sterling, quien asegura que pese a no vivir juntos sí tenían una relación amorosa cuando se dio cuenta que Yesica estaba con alguien más.

Vázques dijo que nunca pensó en “hacerle eso a ella. Siempre pensé como que asustarla, o en que supiera que en realidad me estaba doliendo lo que yo estaba sintiendo también, pero yo nunca pensé en hacerle eso a ella” sostiene durante la entrevista.

Aseguró que no creyó que podría asesinar a su expareja, y que incluso días antes grabó un video en el que decía que se quería suicidar. Precisó que sus familiares aún tienen el video que comenta.

En ese sentido, dijo que llamó a la madre de Yesica para decirle que su hija “viene y se acuesta conmigo, y se va por allá y se acuesta con otra persona”, y que le advirtió que le dijera a su hija que dejara de hacer eso, porque “eso podría pasar”, haciendo referencia al feminicidio.

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