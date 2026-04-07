Juan de Dios Pantoja reacciona a las críticas por el video de Steff Loaiza: ‘Le afectó mucho a Kim’

Juan de Dios Pantoja reacciona a las críticas por el video de Steff Loaiza

Juan de Dios Pantoja reaccionó al más reciente video de Steff Loaiza y la polémica que se generó a raíz del mismo, pues el influencer fue señalado por manipular a Kimberly Loaiza y mentir sobre el apoyo que le han brindado a la madre de la famosa recientemente.

En redes sociales, estalló la polémica porque según Steff, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza no habían dado “ni el 50%” del gasto médico de su madre. Además, aseguró que el influencer había humillado a la familia en el pasado.

“Siempre ha sido un diablo. Yo no lo quiero”, sentenció. “Si él quisiera a su esposa de verdad, ella estaría aquí. Él nunca nos ha querido, no creo que se quiera ni a él mismo”, dijo. “Claro que quiero ver a mi hermana, a mis sobrinos. No quiero estar cerca de él, me das asco como persona”, agregó.

Así reaccionó Juan de Dios Pantoja al video de Steff

A través de su cuenta de Instagram, Juan de Dios publicó una historia con un breve comunicado en un fondo negro en el que habló directamente sobre la polémica: “Gracias a todos los que no tienen miedo a la funa y ven la realidad, en estos tiempos la mayoría busca encajar en lo que toda la mayoría opina”, dijo.

“Una polémica más por la que me toca pasar, intente por años no involucrarme pero esta vez sí le afectó mucho a Kim y no aguanté”, aseguró al señalar de este modo que estaría hablando como una manera de proteger a su esposa.

Además, Pantoja pidió que no hayan más conflictos familiares: “Es mejor buscar La Paz que querer tener la razón pero no olviden que hay algo más importante en estos momentos, LA SALUD DE MI SUEGRA, es lo que de verdad importa y ahí debería estar toda su energía y sus oraciones”, finalizó.

Así reaccionó Juan de Dios Pantoja al video de Steff ı Foto: IG: @juandediospantoja

Después, el creador de contenido también publicó una historia más en la que compartió el GoFundMe creado por Steff Loaiza, sin emitir mayores declaraciones.

Este último detalle generó indignación entre los Internautas, quienes consideraron una burla que los famosos no donaran ni siquiera en el GoFundMe para apoyar a la madre de Kimberly Loaiza, algo que solidifica la historia de Steff para muchos.

Algunas reacciones fueron:

“Todavía dice (Kim) ‘yo daré mi parte”.

"Eso ya es una burla de verdad, si mis hermosos hicieron eso créeme que los borro de mi círculo familiar, Kimberly es igual que ese Juan“.

“Ni vergüenza tienen esos dos”.

“Pensé que era broma”.