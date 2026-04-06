Stefanny Loaiza expone a Juan de Dios Pantoja por manipular a Kimberly Loaiza | VIDEO

Stefanny Loaiza ha publicado un video en el que responde a Juan de Dios Pantoja y lo acusa de ser el responsable del distanciamiento entre su familia y la esposa del creador de contenido, Kimberly Loaiza.

El video es una respuesta directa a un podcast que recientemente publicó Juan de Dios Pantoja junto con Kimberly Loaiza en el que hablan directamente de la polémica por el supuesto abandono de la influencer a su madre, quien se encuentra enferma de gravedad.

En el video inicial, Pantoja aseguró que no se han desentendido de la mamá de su esposa, pues asegura que él ha pagado el 50% de los costos del hospital, lo que encendió la molestia de Stefanny Loaiza.

Stefanny Loaiza señala a Juan de Dios Pantoja de alejar a Kimberly de su familia

“No es un enojo de ahorita, es de 13 años. Yo se lo dije en la cara”, afirmó Stefanny al inicio del video, donde apuntó que los conflictos llevan varios años sucediendo, pero que ella había callado “por amor” a su hermana.

Entre los temas que mencionó, la mujer contó que Juan ha limitado la presencia de su esposa en medio de la crisis familiar, pues incluso cuando Kimberly pudo asistir, solo estuvo dos noches, pues fue lo que le permitió su marido.

Comentó además que Pantoja quiso cambiar a la madre de Steff a un hospital público para no gastar más dinero: “Eso es lo que te importa (el dinero), no la salud de mi mamá. Jamás la has querido y eso lo sabe toda mi familia”, acusó antes de romper en llanto.

Eres de lo peor JUAN DE DIOS PANTOJA pic.twitter.com/oC3zstFkIo — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 6, 2026

“Solo han sido humillaciones por parte de este hombre”, aseguró, al recordar que en una ocasión, él amenazó con alejar a Kimberly a sus hijos de la madre de ella. “Siempre ha sido un diablo. Yo no lo quiero”, sentenció.

Agregó que ha dejado “afuera sin comida” a familiares que invita a eventos y que ellos “han permitido humillaciones solo para estar con ella (con Kimberly)”.

“Si él quisiera a su esposa de verdad, ella estaría aquí. Él nunca nos ha querido, no creo que se quiera ni a él mismo”, dijo. “Claro que quiero ver a mi hermana, a mis sobrinos. No quiero estar cerca de él, me das asco como persona”, agregó.

Mencionó también que “él siempre ha buscado alejarla” a su hermana. “Todos sabemos lo que ella sería sin tí, nomás que ella no lo ve y tiene miedo”, dijo al pensar en su hermana.

En ese sentido, asegura que Kimberly piensa que “no es nadie” sin su marido. Además, recuerda momentos en que él le impide a ella convivir a gusto con su familia. “La tiene en una burbuja. La hace creer que no tiene dinero”, contó.

Stefanny Loaiza confirma en YouTube lo que por años se rumoraba: Kimberly Loaiza habría sido manipulada por Juan de Dios Pantoja. Lo más fuerte: la información viene de su propia familia. pic.twitter.com/7VoLjpzaCY — Kim Loaiza Stats (@KimLoaizaStats) April 6, 2026

Steff desmiente a Juan de Dios sobre el pago del hospital de su mamá

Aclaró que Pantoja mintió al asegurar que ha aportado para asegurar el bienestar de la mamá de Kumberly: “No has dado ni el 50%, me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa”, le criticó.

Según Steff, fue Kimberly quien se ofreció a pagar la mitad de los costos hospitalarios, ante lo que la familia pensaba que su esposo “no la iba a dejar poner ni un peso”, pues algo similar ocurrió cuando su padre se lesionó.

En ese sentido, aseguró que “siempre hay una condición” cuando la familia les llega a pedir algún tipo de apoyo económico, ya que nadie gana la cantidad de los creadores de contenido. Como ejemplo, mencionó que Pantoja condicionó que su padre dejara un departamento en la cuenta para que se abonara el 50% del total.

En el video, incluye una conversación donde habla con una encargada, quien detalla que Kimberly no habría pagado más del 10% de la cuenta. Asimismo, llama al doctor, quien menciona que mientras que su hermana le ha mandado 25 mil pesos, Steff le ha mandado 90 mil pesos. Además, corrobora que no han abonado nada.

“Sí es una deuda millonaria [...] Si yo tuviera ese dineral que tienen ellos, no le pido nada a nadie, pero es el corazón de cada persona”, lamentó Stefanny Loaiza sobre las mentiras de Juan de Dios Pantoja.