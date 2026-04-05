Juan de Dios Pantoja habla de la polémica de su hermano César: ‘No apoyo de lo que se le acusa’ | VIDEO

Juan de Dios Pantoja utilizó su plataforma con millones de seguidores en YouTube para hablar sobre la reciente polémica de su hermano, César Pantoja, quien es acusado de engañar a mujeres para conseguir fotos de ellas en poca ropa.

En un reciente video titulado ‘Lo que nadie sabe de mi hermano, Kimberly no apoya a su mamá | Chisme Jukilop’, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza hablaron sobre dos de las polémicas más virales de ambos en las últimas semanas.

En ese sentido, no pudo faltar un momento en que el creador de contenido hizo referencia a su hermano, César Pantoja, quien semanas atrás fue señalado por famosas como Marianne Gonzaga sobre el modo en que conseguía que chicas le mandaran fotos íntimas para fines desconocidos.

Juan de Dios Pantoja habla de las acusaciones de estafa de su hermano César

El influencer comentó que ha preferido mantenerse al margen sobre la polémica de su hermano, pero que esto no es porque “no le importe”, sino que le parece un tema bastante incómodo de tocar.

“Esta etapa de mi vida la estoy viviendo alejado de la polémica, los conflictos, de todo lo que no me suma”, expresó de manera contundente al explicar que ha dejado de lado a su personalidad más polémica.

Sin embargo, sí se posicionó en contra de los hechos que narran las víctimas: “Yo no apoyo en absoluto de lo que se le acusa a mi hermano. Ese tipo de cosas no tienen nada que ver con los valores que estamos fomentando en nuestra familia”, aseguró.

“No es como que hable con mi hermano de este sucedo porque para mí, y para él, es incómodo”, señaló y comentó que las acusaciones le sorprendieron, pues les llegaron a él y a su esposa “de sorpresa” tras convivir con el cumpleaños con él.

Juan de Dios señala que “no le corresponden ciertas cosas” y que “no es responsable” de su hermano, pero sí lo está apoyando con ayuda profesional. Sin entrar en detalles, señaló que César permanecerá fuera de redes sociales por un tiempo.

“Tengo fe de que las cosas van a mejorar. Son cosas que nos superan”, expresó Juan de Dios Pantoja, quien también pidió que no ataquen a su madre por la polémica, pues sabe que “ella está sufriendo” por la situación.