Así es la icónica palomera de Scary Movie 6, ¿cuándo llega a México?

La franquicia de comedia y parodia más irreverente de Hollywood regresa este 2026 con una nueva entrega. Nos referimos a nada menos que Scary Movie 6.

Como parte de su campaña promocional, la producción ha sorprendido a los fanáticos con la palomera oficial, un artículo coleccionable que ya está causando furor en redes sociales por retomar una referencia icónica de la cinta. La pieza tiene un diseño extravagante y polémico que refleja el estilo provocador que caracteriza a la saga.

En México, los fans de Scary Movie esperan con ansias que llegue la película a las salas del país y desean conocer con exactitud los productos que la acompañan; en La Razón te mostramos esta icónica palomera y te contamos cómo puede comprarse.

Así es la palomera de Scary Movie, ¿cuándo llega a México?

La palomera de Scary Movie 6 ya fue presentada al público y está diseñada con la forma de un bong adaptado para contener las palomitas. Este detalle ha dividido opiniones en redes sociales, mientras algunos la consideran un objeto divertido y que es una clara referencia al consumo de sustancias que hay en la película, otros la califican como excesiva y muy atrevida.

Lo cierto es que el coleccionable ya se ha convertido en tema viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde los fans comparten memes, reacciones y esperan con ansias su llegada a México.

Aunque la palomera de Scary Movie 6 fue presentada oficialmente por los productores, aún no existe confirmación definitiva sobre su disponibilidad en las salas mexicanas.

Sin embargo, la expectativa es alta, pues en estrenos anteriores de grandes franquicias como esta, las cadenas de cine nacionales han apostado por traer estos artículos promocionales. De concretarse, la palomera podría convertirse en uno de los souvenirs más buscados del año, tanto por coleccionistas como por seguidores de la saga.

¿Cuándo se estrena en México Scary Movie 6 y cuál es el elenco?

El estreno mundial de Scary Movie 6 está programado para el 4 de junio de 2026, fecha en la que la película llegará a las salas de cine. En México, se espera que la cinta se proyecte en las principales cadenas del país.

En cuanto al elenco, la producción mantiene la esencia de la saga al mantener al reparto con rostros conocidos de entregas anteriores, pero suma nuevos talentos. Entre los confirmados destacan Anna Faris, quien regresa como uno de los íconos de la franquicia, junto a Regina Hall y Marlon Wayans, figuras clásicas de la comedia estadounidense.

Tráiler de Scary Movie

A continuación, te compartimos el tráiler de la nueva película de Scary Movie: