¿Qué personaje muere en el penúltimo capítulo de ‘The Boys’ y por qué? Estas fueron sus últimas palabras

La temporada final de The Boys está provocando sentimientos entre los seguidores de esta serie, incluyendo uno de los capítulos en los que uno de los personajes muere.

The Boys es una adaptación de un cómic, por lo que el público que disfrutó de leer las viñetas de superhéroes han seguido el avance de su adaptación cada semana desde su estreno en 2019.

Además de esta serie, el éxito que logró llevó a Amazon a expandir la franquicia, por lo que crearon Gen V, una serie del universo de The Boys ambientada desde la tercera temporada que se estrenó en 2023.

The Boys ı Foto: Redes Sociales

¿Quién muere en la última temporada de The Boys?

The Boys brinda una nueva visión de los superhéroes, pues al existir en un mundo más apegado a lo cotidiano los personajes con superpoderes también pasan por emociones como el miedo, inseguridad y codicia.

El universo que se desarrolla en Nueva York, en donde la empresa Vought International tiene el control de los supes que quieren vivir de los superpoderes que tienen para poder ser reconocidos por las personas e incluso convertirse en un tipo de mercancía.

Los Siete es el grupo más reconocido de supes en el universo de The Boys, y está integrado por Homelander, Queen Maeve, Deep, A-Train, Black Noir, Translucent y Starlight.

El final de la serie mezcla a los personajes de Gen V, lo que brinda un toque interesante en el trama, aunque fue criticado por algunos fans al considerar que no tuvieron una participación más profunda.

Durante uno de los capítulos Frenchie muere en los brazos de Kimiko por culpa de El patriota, quien utiliza su dedo como cuchillo para degarrarle los órganos que se encuentran dentro del abdomen.

A diferencia del cómic, Frenchie es el único que muere mientras Kimko permanece con vida; sin embargo, las últimas palabras que le dice a su amada son las mismas:

Je t’aime, from the first (Yo te amé, desde el inicio)

Esta muerte ha desatado distintas críticas entre aquellos que siguen la serie desde el 2019, pues mientras algunos consideran que fue un buen capítulo, otros piensan que se pudo generar mayor expectativa para el último capítulo.

Otro de los aspectos que es muy señalado en este capítulo es el hecho de que la escena en la que el Homeleader hiere a Frenchie fue eliminada, por lo que incluso existe confusión sobre la causa de muerte, ya que pareciera que esta ocurre luego de la pelea con el villano.

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