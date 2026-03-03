Scary Movie 6 adelanta su fecha de estreno: ¿Cuándo sale en México?

Una de las películas más esperadas del año es la de Scary Movie 6, con el regreso de los hermanos Wayans y todo el elenco original de las primeras 3 películas que fueron las más exitosas de la saga.

Marlon Wayans fue quien filtró el tráiler de su película para hacer más ruido con los fans de la cinta, además de que se emocionó al ver la reacción de la gente en el cine al ver el avance oficial del filme.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

Marlon Wayans informó en sus redes sociales que adelantó el estreno de Scary Movie 6 para el día 5 de junio.

“¡Llegamos temprano! Traeré #ScaryMovie a los cines una semana antes. Nos vemos el 5 de junio", escribió el actor y comediante en su cuenta de Instagram.

Se espera que en México se estrene en las mismas fechas o quizá unas semanas después, pero será antes de la fecha estimada originalmente.

Todas las referencias de Scary Movie 6

La película de Scary Movie tendrá referencias a varias películas de terror de los últimos años. Entre las referencias que tomaron para esta cinta de comedia y parodia están: La sustancia, Pecadores, Terrifier, Megan, Halloween, Scream, Longlegs, Ma, Huye y Sonríe.

Todos los actores originales que vuelven a Scary Movie 6

Además de todas las parodias que van a realizar, lo que ma´s llama la atención es que van a aparecer en la cinta los actores que salieron en las primeras tres películas de la saga.

Ana Faris como Cindy Campbell

Regina Hall como Brenda

Marlon Wayans como Shorty

Shawn Wayans como Ray Wilkins

Jon Abrahams como Bobby

Lochlyn Munro como Greg

Cheri Oteri como Gail la reportera

Dave Sheridan como Duffy

Chris Elliott como el mayordomo con la manita

Los hermanos Wayans detrás de esta película hicieron referencias a las primeras cintas de la saga, por ejemplo, Shorty vuelve a gritar: “Corre, perra, corre”.