Scary Movie 6: ¿Cuándo sale y qué películas van a parodiar?

Scary Movie 6 ya es un hecho, pues recientemente se filtró el avance de la comedia de horror que triunfó en los años dos miles por sus irreverentes parodias. Ahora, te compartimos cuándo llegará a cines, qué cintas va a parodiar y qué más podemos esperar de ella.

¿Cuándo sale Scary Movie 6?

En redes sociales, se filtró el tráiler de Scary Movie 6 y se reveló que la cinta llegará a los cines en junio del 2026, por lo que quedan pocos meses para saber qué es lo que nos espera en la película que buscará burlarse de algunos de los mejores filmes de terror de los últimos años.

¡VOLVIÓ EL CINE QUE NOS HACE REÍR COMO LOCOS! 🔥

Acá el trailer oficial de Scary Movie 6 (2026) – la parodia vuelve con todo el descontrol, el humor negro y los cameos más zarpados.



Después de años de espera, los reyes del terror cómico están de vuelta. pic.twitter.com/WBZhgOXor4 — El Tío Frankie (@Frankieeltio) February 27, 2026

Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans vuelven a escribir el guion de la cinta, mientras que Michael Tiddes se encarga de la dirección y Paramount Pictures asume el estreno mundial en salas. La combinación augura que se mantendrá la esencia de las anteriores películas.

Asimismo, regresan figuras clave al elenco, como Anna Faris (Cindy Campbell) y Regina Hall (Brenda Meeks), lo que refuerza la idea de “secuela legado” que retoma así el espíritu de las primeras entregas.

El tráiler filtrado dejó ver a su vez que habrán varias películas que serán parodiadas o referenciadas en esta entrega de la franquicia. Algunas de ellas son:

Weapons

M3GAN

Sinners

The Substance

Get Out

Ma

Terrifier

Longlegs

Smile

Halloween

Scream 6

Destino Final: Lazos de sangre

Scary Movie 6 promete ser todo un suceso en el cine, al ser la oportunidad perfecta para revivir una franquicia que con el paso de los años ha obtenido mayor reconocimiento por sus icónicas parodias y chistes que han pasado a la historia entre risas.