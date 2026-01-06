Muere Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de Scary Movie

Murió Jayne Trcka, actriz y fisicoculturista conocida gracias a su participación en la película Scary Movie al inicio de la década de los años dos miles. La mujer falleció a los 62 años de edad el pasado 12 de diciembre.

¿Qué le pasó a Jayne Trcka?

Representantes de la Oficina del Médico Forense de San Diego confirmaron la muerte de Jayne Trcka según Entertainment Weekly, aunque no se divulgó la causa de su fallecimiento, ya que el expediente sigue abierto a semanas del deceso.

Rest in peace Jayne Trcka 🖤 pic.twitter.com/h6frNLCscK — Horror🎬Collective (@THEH0RRORKID) January 6, 2026

De acuerdo con TMZ, una amiga de la actriz trató de contactar en varias ocasiones a la mujer sin éxito. Tras ello, acudió a su domicilio en San Diego y la encontró inconsciente en la cocina. Después de llamar al 911, paramédicos acudieron al lugar y la declararon muerta.

El hijo de Trcka señaló al mismo medio que no tenía conocimiento de alguna enfermedad o condición médica que explique su fallecimiento, por lo que se trató de un evento repentino. “Hubo un trauma en el cuerpo, pero no podríamos indicar la causa de la muerte en este momento”, indicó un portavoz del médico forense a The U.S. Sun.

¿Quién era Jayne Trcka?

Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota. Practicó gimnasia y otros deportes durante su etapa escolar. Tras mudarse al sur de California en 1986, comenzó a entrenar con pesas y, apenas dos años después, ya competía en certámenes de fisicoculturismo.

En los años 80, fue una figura constante en competencias, considerada por Daily Mail como un periodo de auge del fisicoculturismo. En 1997 ganó el Campeonato Estatal de California a los 34 años y de manera posterior, obtuvo el primer lugar en los Junior Nationals de 1998.

Además, logró clasificaciones dentro del top 10 en más de 20 torneos y apareció en revistas especializadas como Flex, MuscleMag International, Women’s Physique World, Iron Man y Fighting Females.