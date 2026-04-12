Exatlón México: ¿Quién gana los autos hoy 12 de abril 2026?

Conoce a los ganadores de los carros de Exatlón México hoy 12 de abril

Los atletas de Exatlón México compiten por uno de los más grandes premios de la temporada: dos carros nuevos y todos van a salir a dar todo por quedarse con los autos.

Cada temporada los carros son los premios más codiciados por los participantes y en esta ocasión no será la excepción, así que todos van a dar su máximo esfuerzo.

¿Quién gana los carros en Exatlón México?

De acuerdo con la información de los fans, los ganadores de los automóviles de Exatlón México serían Evelyn Guijarro del lado de las mujeres, mientras que del lado de los hombre sería Adrian Leo.

Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado los ganadores, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de los carros.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

La competencia de esta noche será una de las más intensas pues los premios que están en juego son de lo más costosos de cualquier temporada.

Debido al nivel de los premios, los atletas entrarán en un modo de competencia intenso, se prevé que los ánimos se calienten y haya conflicto entre los participantes, seguramente uno de los involucrados será Mono Osuna, quién es uno de los que reacciona más rápido en este tipo de conflictos, así como Humberto Noriega.

La pelea principal por el carro de las mujeres será entre las mujeres azules: Evelyn Guijarro, Katia y Valery, ellas son las tres atletas que se disputan los carros de la temporada.

En las temporadas anteriores Mati es la que ha ganado más carros y motos por lo que esta vez se esperaba que nuevamente ella saliera a competir pero lamentablemente el equipo rojo perdió toda la serie por los carros.

Mientras que del lado de los hombres los dos que van a competir serán: Adrian Leo y Alexis Vargas, Alexis ha sido otro de los deportistas destacados, quien ha sorprendido desde que fue seleccionado en el draft de la temporada.