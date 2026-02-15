Video del ‘perro Majaji’, ¿Qué pasa y por qué se hizo viral?

Entre las tendencias principales, se ha viralizado la búsqueda “Video del perro Majaji”, ahora que ha comenzado a circular en plataformas digitales nuevamente, después de que ocurrió en 2020.

¿Qué es el video del perro Majaji y por qué es perturbador?

El video del perro Majaji surgió a finales de 2020 durante la pandemia de COVID-19, cuando el streamer chileno Dagoberto Majaji realizaba una transmisión en YouTube en el que conversaba con otras personas a través de la plataforma de Omegle.

Dicha plataforma conectaba a usuarios en línea de manera aleatoria antes de su cierre el 8 de noviembre de 2023. Al inicio, la transmisión se desarrolló con normalidad.

Sin embargo, mientras el sitio buscaba a otro usuario, apareció en la pantalla una persona que cometía un presunto abuso sexual contra un perro, lo que enseguida provocó la reacción del streamer y de sus seguidores.

“¡Qué estai haciendo con ese perro, conchetumare!”, expresó él. El momento quedó registrado en Internet y fue rápidamente difundido por lo escandaloso que resultaba, aunque sin la imagen del abuso.

El video viral es de apenas 8 segundos y la reacción del hombre ahora también llega a ser utilizada como un meme para colocar cualquier otra imagen. El clip circula en plataformas como Twitter y Telegram, aunque en la mayoría de los casos aparece censurado para evitar mostrar imágenes sensibles.

Cabe destacar que las personas que han visto el material original y lo comentan en foros, han destacado que se trata de un clip que no recomiendan buscar por ser altamente perturbador y emocionalmente dañino debido a la crudeza de las imágenes.