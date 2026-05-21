Stephen Colbert se despide de The Late Show

El presentador de televisión Stephen Colbert, el 18 de mayo de 2026

La larga despedida de Stephen Colbert a la televisión nocturna termina este jueves por la noche cuando el presentador de The Late Show aparezca por última vez detrás de su escritorio de CBS.

No se ha revelado lo que está previsto para el final, pero la gente de The Late Show ha tenido meses para prepararse para el final de la franquicia de 33 años de la cadena.

Entre los invitados de la última semana se han incluido Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne y Bruce Springsteen, mientras que una versión disparatada de “It’s Raining Men” se ha rehecho en “It’s Raining Fish”.

CBS anunció el verano pasado que el programa de Colbert terminaría, citando razones económicas tras 11 temporadas. Pero Colbert es el líder en audiencia en la televisión nocturna. Muchos —incluido Colbert— han expresado escepticismo al pensar que las repetidas críticas del presidente Donald Trump al programa no fueron un factor.

La decisión de cerrar el programa se produjo tras el acuerdo de 16 millones de dólares de la empresa matriz Paramount sobre la demanda de Trump por una entrevista en “60 Minutes” mientras Paramount esperaba la aprobación de su administración para una venta pendiente a Skydance Media. Colbert lo había llamado un “gran soborno”.

Cancelan ‘The Late Show’ de Stephen Colbert en CBS ı Foto: AP

Dustin Kidd, profesor de sociología en la Universidad de Temple, señala que Colbert se marcha en la cima de su carrera y como líder en audiencia en la noche tardía. Cancelarle no puede explicarse estrictamente a través de la economía, dijo.

“Yo diría que se puede responder, francamente, a través de la política”, dijo Kidd. “Ha habido mucha presión política contra este programa y mucha presión política en general dentro de CBS. Y creo que eso tiene mucho más que aportar en cuanto a explicar por qué esta serie, en este momento”.

Los principales rivales de Stephen Colbert, “Jimmy Kimmel Live!” de ABC y “The Tonight Show with Jimmy Fallon” de NBC, se emitirán ambos en repeticiones el jueves por la noche al mismo tiempo que la despedida de Colbert.

CBS ocupará la franja de The Late Show con “Comics Unleashed”, en la que los cómicos comparten historias. El presentador Byron Allen ha prometido evitar la política.