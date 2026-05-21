El Flow Fest, considerado el festival de música urbana más grande de Latinoamérica, regresa en 2026 con una nueva edición que promete superar todas las expectativas.

Tras reunir a más de 163 mil asistentes en su entrega anterior, el evento confirmó oficialmente sus fechas y sede, generando gran entusiasmo entre los fanáticos del reguetón y trap. Descubre las fechas en las que podrás cantar y perrear al máximo.

¿Cuáles son las fechas del Flow Fest 2026?

De acuerdo con el anuncio realizado en redes sociales oficiales del festival, el Flow Fest 2026 se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El evento conservará su formato de dos jornadas, con actividades en la Curva 4 del recinto, en un horario que irá de las 14:00 horas hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster México, bajo el esquema de fases progresivas, donde los precios aumentan conforme se agotan las entradas de cada etapa. Este sistema busca garantizar a los fans del Flow Fest una distribución ordenada de accesos.

La edición pasada contó con artistas de talla internacional como Don Omar, Wisin, Nicky Jam, J Balvin, Myke Towers, Young Miko y Bellakath, consolidando al festival como un referente del género urbano en la región.

¿Qué artistas están confirmados para el Flow Fest 2026?

Hasta el momento, los organizadores no han revelado el line up oficial de artistas que encabezarán el Flow Fest 2026. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que cada año el festival reúne a las figuras más importantes del reguetón, trap y música urbana, además de dar espacio a talentos emergentes que buscan consolidarse en la escena.

Es probable que en las próximas semanas el festival anuncie el cartel completo de esta edición, por lo que recomendamos a los fanáticos estar atentos a las redes sociales del Flow Fest y a los comunicados oficiales que emitan.

Ahora ya lo sabes, este 28 y 29 de noviembre podrás vivir un fin de semana dedicado a la música urbana, con múltiples escenarios, zonas gastronómicas y experiencias que serán inolvidables.