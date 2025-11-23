El ansiado Flow Fest 2025 comenzó ayer con un día lleno de música y mucho perreo. El Autódromo Hermanos Rodríguez reunió durante este primer día de festival a intérpretes de talla internacional que pusieron a vibrar al público.

El cartel de esta edición está encabezado por De la Rose, Yailin la Más Viral, Sayuri & Sopholov, El Alfa, Dj Foxy, Lenny Tavárez, Myke Towers, Wisin, Nicky Jam, Álvaro Díaz, Don Omar y Santa Fe Klan. A continuación, te narramos lo más destacado de este primer día.

Flow Fest 2025: Así se vivió el primer día con Don Omar, Nicky Jam, De la Rose...| VIDEOS

De la Rose y el power femenino

La puertorriqueña De la Rose y su característica larga y llamativa cabellera puso a las personas presentes en el Flow Fest 2025 a cantar. su show fue una de las primeras presentaciones del escenario principal del festival. La artista interpretó éxitos como “Palgo” y “WYA”.

Dj Foxy fue otra famosa reguetonera que movió al público. Aunque no estuvo presente su hermana Bellakath, contó con varios invitados.

▶ #Video | De la Rose y su característica larga y llamativa cabellera puso a todos a cantar como parte de las primeras presentaciones del escenario principal del #FlowFest (@CocaCola_Flow)



📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ioFSW6A3G5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

Además, Yailin la más Viral prendió al público y hasta beso de tres se armó sobre el escenario. Desde el Estado de México, Sayuri & Sopholov llegaron al Flow Fest 2025 para poner a perrear a sus fans con “Secunena”.

Fuentes Prod

Fuentes Prod, el famoso creador, prendió el escenario de Bacardí a ritmo de reguetón y regional mexicano. Con una presentación poderosa, puso a todo el público a bailar durante el primer día del Flow Fest 2025.

▶ #Video | Fuentes prod prendió el escenario de Bacardí con su reguetón y regional mexicano; puso a todos a bailar en esta noche de reguetón en el #FlowFest (@CocaCola_Flow)



📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/AtiwA2PYHL — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

El Alfa llega al Flow Fest 2025

El escenario Sprite del Flow Fest 2025 vibró con Emanuel Herrera, mejor conocido como El Alfa. Inició su presentación con fuegos artificiales y mucha energía, misma que contagió al público mexicano. El tema “4K”, uno de los mayores éxitos del intérprete, retumbó.

▶ #Video | El Alfa, el cantante dominicano de reguetón inició con fuegos artificiales en el escenario de Sprite está noche en el #FlowFest (@CocaCola_Flow)



📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fEH6LPYi27 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

El originario de República Dominicana interpretó éxitos como “La Romana”, una colaboración con Bad Bunny, que hizo gritar al público. Además, sorprendió al grabar parte de su presentación en un celular mientras gritaba “¡México!”.

▶ #Video | El Alfa grabó su presentación en un celular, al grito de "México". Dio un explosivo show en el #FlowFest (@CocaCola_Flow)



📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/obTB1ovNEq — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

Nicky Jam

El reguetonero Nicky Jam fue otro de los invitados al festival que se realiza en la CDMX. Al interpretar “El perdón”, el ambiente se llenó de nostalgia y los amantes del tema cantaron a todo pulmón.

▶ #Vídeo | Nicky Jam y “El perdón” fueron la joya de la noche; el intérprete fue acompañado por sus fans, quienes corearon toda la canción en el #FlowFest.

📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/Tju8OkpHGh — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

Carlos Vives llegó con “La Bicicleta”

Desde Colombia y a ritmo de vallenato, Carlos Vives llegó al Flow Fest 2025 para cantar “La Bicicleta”, un éxito que realizó en colaboración con Shakira.

▶ #Vídeo | Carlos Vives fue bien recibido en el escenario Coca-Cola Sessions con su vallenato colombiano; puso a bailar y cantar a todos con “La Bicicleta”, tema en el que colabora con Shakira. #FlowFest

📹: Maribel de Luna / @LaRazon_mx pic.twitter.com/e98BrUalpG — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 23, 2025

Don Omar cierra el primer día del Flow Fest 2025

El rey Don Omar fue uno de los intérpretes más esperados durante esta edición del festival. el puertorriqueño cantó antes más de 70 mil personas éxitos como “Pobre Diabla”, “Mayor Que Yo”, “Ojitos Chiquititos”, “Ella y Yo”, “Conteo” y “Bandolero”.

El ícono del reguetón clásico aprovechó su participación para agradecer al público mexicano: “Este es mi último show del año y quiero agradecerles lo que México ha hecho por mí”.

Así concluyó el primer día del Flow Fest 2025. Este segundo día el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con los espectáculos de famosos como Natanael Cano, Farruko, Mora, Young Miko, Gente de Zona, Bad Gyal y J Balvin, entre otros.