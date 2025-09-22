Yailin La Más Viral y sus videos íntimos filtrados

Yailin la Más Viral es una de las personalidades más polémicas del Internet, quien no solo ha llamado la atención por sus relaciones con artistas como Anuel AA o Tekashi 69, sino por los varios videos íntimos que se han filtrado de ella.

El video más reciente que se filtró de Yailin la Más Viral fue con el Sr. Jiménez, un modelo reconocido de República Dominicana. En el clip, los famosos parecen mantener relaciones íntimas de un modo que sorprendió a los usuarios en redes sociales.

El video de Yailin la más viral y Sr. Jiménez ı Foto: Especial / Edición La Razón

Algunos Internautas se han cuestionado si la mujer exhibió a propósito el video, pues se dice que la intención sería llamar la atención en redes sociales con el escándalo, pero se desconoce si las suposiciones de la audiencia pueden ser verdad.

Los escándalos por los videos íntimos de Yailin la Más Viral

En el pasado, la cantante cuyo verdadero nombre es Jorgina Guillermo Díaz, se ha visto envuelta en escándalos por momentos privados en pareja, exhibidos por terceras personas, lo que ha generado fuertes señalamientos contra la famosa, quien suele ser acusada de filtrar ella misma el material.

Antes del Sr. Jiménez, ya había sucedido con Tekashi 69. Esto ocurrió después de que se comenzó a hablar sobre una ruptura entre los dos después de un tiempo juntos y supuesta violencia doméstica entre los cantantes.

En su momento, el empresario Alofoke aseguró que fue el ex presidiario quien exhibió el video con la joven a modo de venganza contra ella por su separación y al verla triunfar después de la misma: Dijimos que iba a pasar porque tú te veías feliz aquí en Nueva York haciendo tu vida nueva, como te mereces", dijo él.

Tekashi 6ix9ine podría ir a la cárcel por agredir a Yailin La Más Viral y su mamá ı Foto: Especial

Es común entre varias parejas que se graben videos íntimos, pues la intención suele ser divertirse entre ellos dos. Sin embargo, al tener este material íntimo pueden haber varios riesgos, al pensar que una persona puede llegar a robar la información y compartirla.

Si bien en México hay leyes que amparan a las personas de la difusión de contenido íntimo como la Ley Olimpia, no dejan de haber casos de sujetos que son vulnerados cuando se exhibe su privacidad, como se ha visto reflejado a través de redes sociales a través de los años.

Por su parte, Yailin la Más Viral ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos por sus videos íntimos. Si bien suele hablar de sus polémicas, para estas situaciones ha mantenido un silencio especial y ha preferido enfocarse en seguir con su música y su vida personal.