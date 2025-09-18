Filtran VIDEOS de Yailin La Más Viral y Sr. Jiménez

Yailin La más Viral volvió a ser tendencia en las redes sociales y es que nuevamente se filtró un video íntimo de la cantante, pero ahora junto al Sr. Jiménez, el cual se difundió primero en un programa en el que dieron a conocer la filtración, pero también el clip se puede encontrar en los grupos de Telegram.

Yailin La Más Viral es una de las celebridades más polémicas de República Dominicana y se ha vuelto famosa por sus romances mediáticos, el primero más conocido fue con Anuel AA, con quien hasta tuvo una hija, después de su batalla con el reguetonero tuvo un romance con Tekashi69, con quien también tuvo una relación inestable y con quien también apareció en videos filtrados en las redes sociales.

El VIDEO filtrado de Yailin y Sr. Jiménez

Fue en el programa LQDS TV donde el video se viralizó mucho más porque los presentadores tuvieron reacciones muy acaloradas al ver el video y describir lo que aparece en la grabación de Yailin y Sr. Jiménez.

El video en el que aparecen Yailin y Sr. Jiménez es un clip de tipo íntimo, en el que presuntamente la cantante y el famoso están teniendo relaciones.

Aparentemente, en el video Yailian está sobre Sr. Jiménez y comienzan a hacer movimientos circulares con su cadera, los cuales fueron halagados por los conductores del porgrama de televisión, pues aseguraron que Yailin lo dejó a todos con el ojo cuadrado.

Señores se acaba de filtrando el vídeo de Yailin con el Sr Jiménez hayy pobre Insuperable se acabó por ti ya señores Publicado por LQDS TV en Martes, 16 de septiembre de 2025

“El meneito de Yailin, en cámara lenta se ve como que sube y baja al pasito y Jiménez estaba en el cielo, cansado y Yailin comiendo. La lengua que tiene Yailin es así de larga”, señaló en el programa.

Yailin y Sr. Jiménez ı Foto: Especial

Estos comentarios dejan ver que la intensidad del video es muy grande y dejó a los usuarios que lo vieron sorprendidos.

Por otra parte, en el programa también cuestionaron si el video si es real o si fue una filtración a propósito debido a que la cantante acaba de lanzar una nueva canción y consideran que puede ser de una estrategia de publicidad para que su música tenga más impacto en las redes sociales.