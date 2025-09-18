¿Quién es Sr. Jiménez, el hombre que sale en el VIDEO con Yailin la Más Viral?

Conoce al Sr. Jiménez del video con Yailin La Más Viral

Un nuevo video viral está acaparando las redes sociales y se trata de un video íntimo entre Yailin La Más Viral y Sr. Jiménez, el cual está dando de qué hablar en todo Internet y en grupos de Telegram.

En la grabación, Yailin la Más Viral aparece junto al influencer y de acuerdo con las redes sociales, la cantante aparece encima de Sr. Jiménez de frente a él, mientras el influencer está sentado.

A decir de un canal de televisión que fue de los primeros en dar a conocer la existencia del video, la mujer sorprende por sus movimientos de cadera que dejaron boquiabiertos a los conductores del programa de tele.

¿Quién es Sr. Jiménez del video filtrado de Yailin la Más Viral?

El Sr. Jiménez es un famoso influencer de República Dominicana, apenas tiene 21 años, pero cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

El nombre real del Sr. Jiménez es Yariel Smirt Jiménez, antes de dedicarse a las redes sociales él pensaba estudiar administración de empresas y ahí desempeñarse, sin embargo, el éxito de Internet lo alcanzó y terminó siendo uno de los creadores de contenido más famosos.

En Instagram tiene 330 mil seguidores, además ha participado en varios programas de YouTube como “El Show de Carlos Durán”, “Novel Poppys”, “Alofoke Radio Show” y “The Pepper”, entre otros más.

Recientemente apareció en el video musical de Indhira Luna, mejor conocida como La Insuperable y por supuesto que el joven estrella de Internet apareció con ella en la promoción del tema musical.

Sr. Jiménez presumiendo sus músculos sin ropa ı Foto: IG Sr. Jiménez

Su contenido se enfoca más a su estilo de vida, pues publica videos presumiendo su musculatura y sus tatuajes, así como los lugares en los que pasea y también aparece en videos de bromas que hace en compañía de otros influencers para viralizarse en las redes sociales.

El creador de contenido no se ha posicionado sobre la filtración del video, sus últimas historias son un anuncio de una presentación que va a tener próximamente y un repost de una fotografía de un programa en el que participó recientemente.

Por su parte, tampoco Yailin La Más Viral se ha pronunciado sobre el video, pero cabe recordar que no es la primera vez que ella está involucrada en esos temas de filtraciones, anteriormente sucedió con su expareja Tekashi69.