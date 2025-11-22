Todo lo que debes saber para llegar al segundo día del Flow Fest 2025

Con el Flow Fest 2025 programado para los días 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, las autoridades de la Ciudad han puesto en marcha un despliegue estratégico para garantizar que los asistentes puedan llegar y salir del festival con relativa fluidez y seguridad.

Transporte público recomendado y rutas clave

Una de las vías más utilizadas para llegar al festival es mediante el Metro Línea 9 (color café). Las estaciones clave para acceder al Autódromo son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, según los organizadores del evento.

Por otro lado, el Metrobús Línea 2 (morada) ofrece alternativas para acercarse al recinto: las estaciones más recomendadas son UPIICSA y El Rodeo, conforme a las rutas oficiales.

El sitio oficial de Flow Fest también apunta que muchas personas optan por transporte compartido o taxi, especialmente considerando que el Metro y Metrobús terminan servicio alrededor de las 00:00 horas.

Otra opción segura para quienes no quieren depender del transporte público al final del festival es el servicio oficial del festival: Ticket2Ride, que ofrece rutas ida y vuelta desde diferentes puntos de la Ciudad.

Operativo de seguridad y vialidad por parte de la SSC

Para acompañar la afluencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha desplegado un dispositivo de seguridad y vialidad con más de 1,199 elementos policiacos entre ambos días.

Este operativo también incluye:

42 vehículos oficiales , motocicletas, 9 grúas para apoyo vial y un autobús institucional.

4 drones de vigilancia y un helicóptero Cóndor, que vigilará desde el aire para monitorear posibles incidentes o movimientos inusuales.

Participación de la Policía Bancaria e Industrial ( PBI ) con 804 efectivos , incluyendo binomios caninos (perros entrenados para detectar drogas, explosivos y otros riesgos).

Labores de control vial para vehículos particulares y peatones, especialmente en accesos al Autódromo y en las vialidades cercanas durante el ingreso y la salida del evento.

La SSC también ha hecho recomendaciones claras para los asistentes:

Llegar con anticipación para evitar congestionamientos.

Usar transporte público cuando sea posible para disminuir la masa vehicular.

Identificar las salidas de emergencia y respetar la señalización y al personal de seguridad.

Evitar cargar objetos peligrosos como vidrio, punzocortantes o mochilas grandes.

Recomendaciones para el fin del evento

Un punto crítico para muchos asistentes será la salida del festival, ya que los conciertos podrían extenderse hasta después de la hora de cierre del Metro, lo que podría complicar el retorno. Por ello, se recomienda planear rutas alternas, ya sea mediante servicios oficiales como Ticket2Ride, taxis o aplicaciones de movilidad.

Además, al tratarse de un opera­tivo de seguridad masivo, se espera que la SSC no solo prevenga delitos sino que también gestione la movilidad peatonal para reducir riesgos en los cruces y en las aglomeraciones.

