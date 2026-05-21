La joven cantante Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, compartió en redes sociales una emotiva carta que le escribió su novio Tarik Othon con motivo de su tercer aniversario de novios.

El gesto conmovió a sus seguidores, quienes celebraron la relación de la joven pareja y mostraron curiosidad por conocer más acerca del joven que ha conquistado el corazón de la artista. En La Razón de México te contamos quién es Tarik.

¿Quién es Tarik Othon, el novio de Mía Rubín? Edad, estatura, familia

Tarik Othon es un joven mexicano que ha ganado notoriedad en los últimos años por su relación con Mía Rubín y por su talento en el ámbito deportivo.

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Nació en Querétaro y actualmente tiene 21 años. Su pasión está en la charrería, disciplina ecuestre considerada deporte nacional en México, donde ha destacado como uno de los talentos emergentes.

En cuanto a su físico, Tarik Othon mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, lo que le da una presencia imponente tanto en las competencias de charrería como en sus apariciones públicas junto a su novia Mía Rubín.

Su familia está profundamente ligada a las tradiciones mexicanas, pues proviene de un linaje de charros reconocidos en Querétaro, lo que explica su cercanía con esta disciplina desde muy joven.

Además de su faceta deportiva, Tarik Othon ha cultivado una imagen pública en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, entrenamientos y viajes. Su relación con Mía Rubín lo ha colocado en el ojo público, pero él se ha mantenido fiel a sus raíces y a la práctica de la charrería, que considera parte fundamental de su identidad.

Mía Rubín y su novio Tarik Othon cumplen 3 años de novios

El romance entre Mía Rubín y Tarik Othon comenzó en 2023 y desde entonces ambos han compartido momentos importantes de su vida. En este mayo de 2026 celebraron su tercer aniversario, ocasión en la que Tarik le escribió una carta llena de cariño y agradecimiento, destacando la importancia de Mía en su vida.

La cantante, quien ha seguido los pasos de sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín al desenvolverse en la música, publicó el mensaje en sus redes sociales, donde expresó lo feliz que se siente de compartir su vida con Tarik.