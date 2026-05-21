La conductora y actriz Mariazel compartió con sus fanáticos que su familia se vio obligada a cancelar un viaje a África debido a la alerta internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, lo que conmovió a sus seguidores.

La presentadora explicó que la decisión fue tomada tras consultar información oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y valorar los riesgos que implicaba viajar en medio de una emergencia sanitaria.

Mariazel da una triste noticia: su familia se ve afectada por el ébola

En un video difundido en redes sociales, Mariazel relató que ella, su esposo y su hija tenían todo listo para emprender un viaje al otro lado del charco. Las maletas estaban preparadas y la ilusión de conocer África y sus safaris era enorme, especialmente para la pequeña, quien esperaba esta aventura desde hace tiempo.

Sin embargo, la familia decidió cancelar los planes al conocer la magnitud del brote de ébola que azota a la región.

“En los últimos días el tema del brote de ébola ha tomado mucha más relevancia… después de informarnos, revisar avisos oficiales y valorar todo como familia, decidimos que no era momento, que no valía la pena correr ningún riesgo”, explicó la conductora.

Mariazel reconoció que la decisión fue dolorosa para su hija: “Fue algo triste para Laia, para todos, porque ella estaba demasiado ilusionada… pero también entendió que hay situaciones mucho más importantes y delicadas que nuestros planes”.

La actriz aseguró que esperan reorganizar el viaje en el futuro, cuando las condiciones sanitarias sean más seguras, y mientras tanto analizan otros destinos para aprovechar los días que tienen de vacaciones.

¿Qué es el ébola?

El ébola es una enfermedad viral grave que provoca fiebre hemorrágica y tiene una alta tasa de mortalidad. Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o animales portadores del virus, como los mosquitos.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, vómitos, diarrea y, en casos severos, hemorragias internas y externas.

De acuerdo con la OMS, el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo ha causado más de 500 casos sospechosos y al menos 130 muertes hasta el 19 de mayo de 2026. La cepa identificada es la Bundibugyo, para la cual aún no existe una vacuna autorizada, lo que complica los esfuerzos de contención.

Además, la falta de infraestructura médica y los conflictos armados en la región han elevado el riesgo de propagación.