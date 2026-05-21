El cantante de corridos tumbados Junior H, uno de los artistas más exitosos de la nueva generación de música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación de su concierto programado en Tegucigalpa, Honduras.

La noticia generó desilusión y críticas en redes sociales, ya que el intérprete de “El Azul” y “1004 kilómetros” se encuentra en plena gira por Centroamérica como parte del Latinoamérica en Lágrimas Tour, donde ha logrado llenar escenarios y conectar con miles de fanáticos.

Junior H cancela concierto en Honduras, este es el motivo

Junior H informó que su concierto en Tegucigalpa, en el Estadio Chochi Sosa, fue cancelado. De acuerdo con el comunicado oficial difundido en Instagram por el intérprete de corridos tumbados, su show en Honduras no podrá realizarse debido a problemas logísticos y de organización que escaparon de su control y su equipo.

Aunque no se detallaron los pormenores, se aclaró que la decisión busca garantizar la seguridad y la calidad del espectáculo, dos aspectos que Junior H considera fundamentales para sus seguidores.

El anuncio fue recibido con tristeza por los fans hondureños, quienes esperaban verlo en vivo por primera vez en su país. Sin embargo, el cantante expresó su agradecimiento por el apoyo y prometió buscar nuevas fechas para reencontrarse con su público en Honduras.

“Desafortunadamente, nunca se garantizaron las condiciones necesarias para llevar a cabo el show de manera seria, segura y profesional", se lee en el comunicado de Junior H, dejando en claro que la prioridad fue evitar riesgos y garantizar que la experiencia del público se mantenga al nivel esperado.

“Queremos dejar en claro que esta situación es totalmente ajena al artista, así como a las empresas MusicVibe y Fenix Entertainment. Por nuestra parte, se brindó todo el apoyo humanamente posible a los organizadores locales, buscando soluciones conjuntas hasta el último momento”, finalizó el mensaje.

La productora del evento también informó que se habilitarán mecanismos de reembolso de boletos, con el fin de atender a quienes ya habían adquirido entradas.

Comunicado de Junior H para Honduras ı Foto: Captura de pantalla IG juniorh

Junior H recorre Centroamérica con el Latinoamérica en Lágrimas Tour

La cancelación en Honduras ocurre en medio de la gira centroamericana de Junior H, como parte del Latinoamérica en Lágrimas Tour que ha sido un éxito. El pasado 15 de mayo, el cantante se presentó en Nicaragua, donde ofreció un concierto multitudinario que reafirmó su popularidad en la región.

La gira también incluye presentaciones en Guatemala y El Salvador, consolidando la expansión internacional de Junior H, quien, con tan solo 24 años, ha logrado posicionarse como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano en plataformas digitales y escenarios internacionales.