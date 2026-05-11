Con Majo Aguilar y Junior H, México Canta abre nuevo concurso para jóvenes; anuncian segunda edición

En el marco del plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por abrir espacios para el talento joven del país, la Secretaría de Cultura lanzó la segunda edición del programa México Canta, junto a los cantantes Majo Aguilar y Junior H.

A partir de hoy y hasta el 11 de junio se podrán realizar los registros en la página mexicocanta.gob.mx.

Los requisitos son ser jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de 18 a 29 años, con canciones que no hagan apología de la violencia.

A diferencia del concurso pasado, este año se recorrerán distintos territorios.

En la segunda etapa habrá 14 semifinalistas seleccionados por el Consejo Mexicano de la Música, en donde siete serán mexicanos y siete mexicoestadounidenses, con fechas de anuncio para el 31 de julio y 24 de julio respectivamente.

Para la semifinal de los paisanos se planea realizar el evento en el Million Dollar Theater en California; la semifinal de los nacionales será en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa.

La final se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, en donde se contará con la participación de un artista sorpresa.

Además del premio que incluye la grabación de su disco, se les abrirá un espacio para que participen en el evento del 15 de septiembre en el Zócalo.

Recordó que en la edición 2025, hubo 15 mil registros y alcanzó más de 11 millones de visualizaciones, en donde los ganadores resultaron ser Sergio Maya, Carmen María.

La cantante mexicana Majo Aguilar se dijo privilegiada de formar parte de este concurso como parte de los evaluadores y compartió un recuento de su experiencia musical como parte de la dinastía Aguilar.

El cantante de regional mexicano, Junior H hizo un recuento de sus inicios, en donde reconoció que las primeras composiciones que realizó hablaban del entorno inmediato en el que creció, pero al crecer su impacto eligió cambiar las temáticas de sus letras para asumir la responsabilidad con la juventud.

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FGR