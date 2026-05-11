Se buscará mantener sólo 6 semanas de vacaciones a estudiantes, adelanta Sheinbaum

Ante los reclamos y críticas desatadas por la decisión de anticipar el cierre del ciclo escolar en curso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) buscará un ajuste para mantener únicamente las seis semanas de descanso regulares.

El viernes pasado, el secretario Mario Delgado, dio a conocer que el periodo escolar terminaría el 5 de junio, con motivos de la intensa temporada de calor en algunas regiones del país, así como por el Mundial.

Con motivo de la reunión que este lunes habrá entre las autoridades educativas en todo el país, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se buscará mantener que las vacaciones sólo sean las seis semanas.

“Se plantearon vacaciones muy largas. entonces el planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir este Consejo de Educación donde participan todos los secretarios hoy a las 10 de la mañana para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el acuerdo del viernes fue aprobado de forma unánime por las y los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas del país, luego de que hubo gobiernos locales que se pronunciaran en contrasentido.

Respecto a ello, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que los secretarios de educación estatales tienen derecho a no estar conformes con el plan; sin embargo, también comentó que esto no implica que haya sido una ocurrencia de Mario Delgado.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el recorrer el cierre del ciclo no fue una “ocurrencia” de Delgado y que, incluso fue una petición por parte de los maestros e incluso de las familias.

“No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron. Eso es lo primero. Para que no digan que es porque … Hubo una campaña ahora contra Mario y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de educación del país”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR