Saúl Monreal sugiere aplicar ley de nepotismo contra Verónica Díaz en Zacatecas: ‘Hay que investigarlo’

Saúl Monreal opina sobre posible aplicación de reglas contra nepotismo en aspiración gubernamental de Verónica Díaz.

El senador morenista Saúl Monreal sugirió que su compañera de bancada, Verónica Díaz, podría no estar facultada para contender por la gubernatura de Zacatecas debido a las reglas contra el nepotismo del partido guinda.

Lo anterior, debido a que Díaz Robles estuvo casada y tuvo hijos con Luis Enrique Monreal, hermano del diputado morenista, Ricardo Monreal.

Los senadores Adán Augusto López Hernández, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, el pasado 11 de febrero. ı Foto: Cuartoscuro

Así lo expresó Saúl Monreal en entrevista con Estereo Plata Radio, en donde, cuestionado sobre si los reglamentos de Morena contra el nepotismo aplicarían a Verónica Díaz, él opinó que sí.

Saúl Monreal aseguró que, al haber tenido hijos con su hermano Luis Enrique, la senadora se colocó en el “cuarto grado” de parentesco con un funcionario en el cargo, lo que, según el reglamento, estaría impedida para contender a un cargo de elección popular.

“Por supuesto que sí [aplica la prohibición por nepotismo], porque hay hijos que se apellidan Monreal, Monreal Díaz. Entonces, esto es de análisis jurídico. Yo creo que jurídicamente no puede, pero hay que investigarlo bien”, expresó Saúl Monreal en la entrevista.

Los Monreal se pelean por la candidatura en Zacatecas



En Zacatecas, la disputa interna en Morena escala: el senador Saúl Monreal se lanzó contra su excuñada, la también senadora Verónica Díaz, al afirmar que no puede ser candidata a la gubernatura por incurrir en nepotismo,… pic.twitter.com/AhvHhs69m8 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 5, 2026

Verónica Díaz ha manifestado públicamente su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas, y ha dejado clara su cercanía política con la familia Monreal.

“Hoy, a distancia, mi corazón se llena de orgullo al decir que formo parte del movimiento político más importante en la historia de nuestro estado: el Monrealismo. Soy Verónica Díaz, soy zacatecana y soy orgullosamente Monrealista”, expresó la senadora.

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En su columna para El Heraldo de México, Sofía García aseguró que las más recientes declaraciones de Saúl Monreal sobre Verónica Díaz dejan ver un “proceso interno competitivo” que “empieza a leerse como un asunto de familia”.

Mensaje de Verónica Díaz en redes sociales. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior, explicó, debido a que es el mismo gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien “respalda a Verónica Díaz”, mientras que Saúl “intenta marcar distancia bajo el argumento del nepotismo”.

A propósito, la autora señala que “el señalamiento no deja de ser contradictorio cuando quien lo plantea también forma parte directa del mismo núcleo familiar”. Advierte que esta situación podría representar un “choque entre la política construida en territorio y la que se decide desde la cúpula”.

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