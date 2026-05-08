‘Es una propuesta; no hay un calendario definido’: CSP sobre vacaciones escolares de 3 meses

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el anuncio realizado el jueves sobre el adelanto del término del presente ciclo escolar frente a la ola de calor y el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 es una “propuesta” para la que aún falta la presentación de un calendario definitivo.

Durante la Conferencia del Pueblo, la titular del Ejecutivo federal aclaró que el anuncio realizado el jueves por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, fue una propuesta no solo de él, sino de maestros y de secretarios de Educación de los distintos estados.

No obstante, la mandataria federal aseguró que “todavía no hay un calendario definido”, y que “vamos a esperar” a que se decidan los días de labores.

Claudia Sheinbaum explicó que, si bien coincide en que es importante que se considere “este gran momento que va a vivir nuestro país”, en referencia a la Copa Mundial, también es necesario tomar en cuenta que los estudiantes no pierdan días de clase.

“Se hizo esta propuesta que se adelantaran las vacaciones, pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces, es una propuesta, todavía no está el calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina”, dijo la mandataria federal en la Conferencia.

Sheinbaum Pardo reiteró que la decisión no recae únicamente en Mario Delgado, sino en acuerdos con “los secretarios de Educación de las distintas entidades y a solicitud de los maestros”.

Ayer, el titular de la SEP, Mario Delgado, publicó una nueva versión del calendario escolar que termina el actual ciclo el viernes 5 de junio, e inicia el nuevo el lunes 31 de agosto, con lo que se evita que las clases coincidan con la Copa Mundial de Fútbol 2026, que inicia el 11 de junio.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

De esta forma, se da a los estudiantes tres meses de vacaciones, un mes más de los habituales dos meses, que resultan del término habitual del ciclo escolar, entre finales de junio e inicios de julio.

No obstante, con las recientes declaraciones de la presidenta, se abre la puerta a una nueva modificación de este periodo, la cual se espera sea informada pronto, de ser el caso.

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