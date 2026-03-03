Hijo de Mariazel es hospitalizado de emergencia: ‘Fue un día muy difícil’

Mariazel reveló a sus seguidores que su hijo de apenas un año y medio de edad fue hospitalizado, encendiendo las alarmas sobre qué le sucedió al pequeño fruto de su relación con el actor Adrián Rubio.

Mariazel revela que su hijo fue hospitalizado

A través de una serie de historias de Instagram, Mariazel reveló que su familia enfrentó una fuerte crisis de salud por la cual tuvieron que llevar a su hijo pequeño al hospital, aunque ya se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

En la publicación, podemos ver a la mujer que mostraba una pantalla de televisión en un cuarto de hospital. “Hoy se estrenó esta novela tan especial (Corazón de oro) para mí y nos tocó verla desde el hospital. A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. André está bien y eso es lo único que importa. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo”, fue el mensaje escrito.

Después, la mujer también publicó un video donde habla con su hijo, quien aparece en la camilla. Ella le pregunta si está viendo la telenovela en la que ella participa y que se transmitía en televisión.

Tras recibir diversos mensajes de apoyo por parte del público, la mujer publicó una segunda historia en la que prometió que daría más detalles de lo sucedido próximamente.

“Hoy fue un día muy difícil, muy, muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero André está bien, ya fuera de peligro, se está recuperando bien. Mañana les prometo que les daré más detalles de por qué llegamos aquí, pero ahí vamos”, declaró.

Mariazel cerró su mensaje con un agradecimiento para las personas que sintonizaron el estreno de la telenovela: “Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la novela. Espero que hayan disfrutado. Ahora sí que se me juntó algo muy bonito el día de hoy con algo terrible”, dijo.