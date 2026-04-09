Filtran FOTOS de Mariazel y así reaccionó ella

La actriz y conductora Mariazel está en medio de la polémica porque en redes sociales se filtraron unas fotos íntimas de ella, sin embargo, éstas fueron creadas con Inteligencia Artificial, lo que encendió aún más la polémica.

Mariazel, quien participa en la telenovela Corazón de Oro, fue la misma que se denunció que estaban haciendo las imágenes con connotación sexual y las estaban difundiendo en las redes sociales, principalmente en las páginas de fans de Facebook.

Estas son las fotos de Mariazel filtradas

Las fotos de Mariazel que fueron filtradas y hechas con Inteligencia Artificial son imágenes en las que la actriz y comediante aparece en poses que pronuncian y exageran más sus curvas.

En otra de las fotos Mariazel aparece de frente con la blusa abierta y se ve muy exagerada. En otra de las fotos se le puede ver casi desnuda con un traje de baño.

La misma Mariazel hizo un video en el que adjuntó algunas de las imágenes y se pronunció en contra de estas páginas de supuestos fans de ella que están difundiendo las imágenes modificadas con Inteligencia Artificial.

Mariazel denuncia fotos filtradas íntimas de ella hechas con IA ı Foto: Redes sociales

Así reaccionó Mariazel a su fotos filtradas

La conductora deportiva publicó un video en sus redes sociales en el que habló y rechazó que en redes sociales hallan tomado sus fotos para modificarlas y sexualizarla.

En un breve mensaje la actriz señaló que ella no es la que aparece en esas imágenes y dijo que aparecen en páginas de supuestos fans en Facebook.

“No entiendo la necesidad de muchas páginas, sobre todo en Facebook, algunas se hacen llamar como club de fans, yo creo que alguien que realmente es tu seguidor no hace este tipo de cosas, modificando las fotos, alterando el cuerpo, porque evidentemente esta no soy yo y lo peor es que hay gente que sí se lo cree y uno tiene que recibir comentarios que tiene que ver con publicaciones como estas“, señaló Mariazel.

La actriz también hizo un llamado a sus seguidores a denunciar estas páginas si las llegan a encontrar en las redes sociales.