Erik Rubín presume a su novia junto a su hija Nina en el Pa’l Norte | FOTOS

Erik Rubín presume a su nueva novia junto a su hija Nina en el Pa’l Norte

Después de varios meses de especulaciones y rumores, Erik Rubín ha decidido mostrar con orgullo su nueva relación sentimental con una mujer cuyo nombre no es conocido hasta el momento.

Sin embargo, Erik Rubín apareció bien acompañado de su hija Nina y de su pareja actual en el Tecate Pa’l Norte, importante festival en el norte de México. El ex Timbiriche ha decidido mostrar a su novia ahora que comienza un nuevo capítulo de su vida.

Erik Rubín presume a su novia junto a su hija Nina ı Foto: IG: @erikrubinoficial

En una primera imagen, podemos ver al cantante junto con su pareja. Ambos están vestidos de blanco y llevan gafas mientras sonríen sentados en una mesa. Más cerca de la cámara, aparece Nina, la hija menor del cantante con Andrea Legarreta.

Otra imagen tomada posteriormente muestra a los tres conviviendo con tranquilidad mientras que se encuentran en el festival Pa’l Norte. Ellos posan frente a un lago mientras se reflejan luces atrás.

En la publicación, el cantante incluyó la cuenta de su hija y la del evento, pero no la de su pareja. Horas después, Rubín subió otra foto donde molesta a su hija mientras que se toma fotos y la pareja de él le toma a la joven las postales.

Las publicaciones dejan ver la buena energía que hay entre ellos y que la hija de Legarreta no tiene ningún problema con convivir con la nueva novia de su padre a un par de años de la separación de sus papás.

Erik Rubín presume a su novia junto a su hija Nina ı Foto: IG: @erikrubinoficial

¿Quién es la novia de Erik Rubín?

El cantante ha buscado mantener el perfil de su pareja en secreto, a pesar de mostrarla en sus redes sociales. Hasta ahora, se asume que la mujer no pertenece al mundo de la farándula y ya comienza a ser buscadas en Internet.

La pareja ha sido captada juntos en más de una ocasión, lo que ha aumentado los rumores y confirmó que entre ellos el amor está creciendo, al ver a la mujer convivir incluso con las hijas del famoso.

Habrá que esperar más tiempo para saber si Erik Rubín decide o no dar más detalles sobre su pareja o si por el contrario, la mujer prefiere mantener un perfil discreto pese a la fama de su novio.

¡Anonadado quedé! 😦

Cuando vi estas fotos de Erik Rubín muy bien acompañado con su nueva conquista. Porque ya ven que dice el refrán: “a todos los santos les llega su fiestecita”… ¡y al parecer al ex Timbiriche ya le llegó la suya! 😦😏



Y no crean que pasó desapercibido, ¡para… pic.twitter.com/rBDD29pBFc — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 8, 2026