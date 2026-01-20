Captan a Erik Rubín con su nueva novia | VIDEO

Parece ser que Erik Rubín ha decidido darle una nueva oportunidad al amor con una nueva novia, así como su ex Andrea Legarreta lo hizo al iniciar un romance con Luis Carlos Origel, sobrino del conductor Pepillo Origel.

Captan a Erik Rubín con nueva novia

Hace un par de días, Erik Rubín fue captado mientras paseaba con una mujer en un centro comercial. Si bien se desconoce hasta ahora cuál es su identidad, las imágenes que obtuvo Kadri Paparazzi incluían una en la que ambos se daban un beso.

Los fotógrafos aseguraron que esta no es la primera vez que el famoso tiene una cita con la mujer, ya que semanas atrás visitaron diferentes tiendas de ropa y realizaron compras.

A pesar de ello, Rubín no ha confirmado que tenga una nueva pareja desde que se separó de Andrea Legarreta en febrero de 2023. En aquel entonces, la pareja aseguró que la relación se vio desgastada por la rutina.

A pesar de todo, han sabido mantener una amistad y siguen conviviendo como familia junto a sus hijas Mía y Nina. Incluso, Erik Rubín y Andrea Legarreta viajaron a Bora Bora para festejar el Año Nuevo 2026 junto a sus hijas.

Cabe mencionar que a pesar de la separación, la pareja no ha firmado el divorcio todavía, aunque cada uno avanza con su vida y ha buscado el amor en otras personas.

Legarreta se ha mostrado orgullosa de este nuevo episodio de su vida, tras confirmar su noviazgo con el sobrino de Pepillo Origel. En una publicación donde se les ve abrazados y sonrientes, él comentó “qué bien va este 2026″.

Andrea Legarreta respondió a la publicación a través de un comentario en el que dijo: “es que…2026…Tú…Y yo…Nuestras sonrisas…You’re taking me out the ordinary”.