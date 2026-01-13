¿Quién es Luis Carlos Origel, el supuesto novio de Andrea Legarreta?

La conductora de Hoy, Andrea Legarreta, causó polémica porque en redes sociales aseguran que ya tendría un nuevo novio, quien estuvo con ella en la emisión de este 13 de enero en el programa de Hoy y se trataría de Luis Carlos Origel.

Luis Carlos Origel estuvo como conductor invitado en el programa y en algunas ocasiones los otros presentadores hicieron bromas sobre que estarían juntos él y Andrea Legarreta, hasta les pusieron música de romance, mientras ellos se agarraban de la mano al final de uno de los juegos del matutino.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es sobrino de Pepillo Origel, es un coach fitness y se dedica a crear contenido de este estilo de vida.

Es conocido en las redes sociales por su contenido de ejercicio y actualmente tiene casi 42 mil seguidores en Instagram y su contenido se basa en la vida fitness.

Luis Carlos Origel apareció en la portada del suplemento de runners de la revista Men’s Health, en donde habló sobre lo que lo inspira a seguir su estilo de vida saludable.

Señaló que todo empezó cuando se dedicaba al futbol, pero después se dedicó a dar clases y él considera que esa es su verdadera vocación en el fitness.

En esa misma entrevista contó que correr es una de las actividades físicas que más le gustan, porque “me ha dado disciplina y me ayuda a la toma de decisiones en el día a día. Aprendí a postergar la satisfacción inmediata por un objetivo y no solamente pensar en el resultado. Disfruto mucho el proceso y eso es lo que me mantiene enfocado”, dijo.

Luis Carlos es entrenador en la cadena de gimnasios que tiene Andrea Legarreta con su exesposo Erik Rubín.

¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel son novios?

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si realmente hay un romance entre ellos, sin embargo, en el programa hoy se puede notar su química y su cercanía.

Ellos tienen muchos años de amistad y la propia Andrea contó que es uno de sus mejores amigos y que le tiene mucho aprecio.

Sin embargo, algunos rumores en redes afirman que no existe una relación en entre ellos, porque supuestamente él sería gay, pero no hay información confirmada hasta el momento.