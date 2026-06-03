Pulp llena de éxitos, en inolvidable noche de Britpop

Después de un regreso a los escenarios en años recientes y del lanzamiento en 2025 del disco More, Pulp se ha mantenido muy activo y esto le llevó a lanzarse en una de las giras más grandes de su trayectoria hasta ahora, la cual le trajo de regreso a nuestro país ayer, luego de casi tres años de su última visita. Fue una noche inolvidable de Britpop.

Entre gritos de emoción de sus fans, la banda británica ofreció una fiesta sonora en la que predominaron sus canciones más conocidas y en la cual hubo también espacio para escuchar en vivo temas nuevos por primera vez, lo cual le otorgó a la presentación cierta atmósfera que resultó más especial, en una combinación de la época clásica y la actual de la agrupación.

El Dato: El PASADO lunes, la agrupación convivió con algunos fans en la Ciudad de México. Además, los integrantes llegaron días previos al show para disfrutar de la capital.

Bajo el lema “Se merecen más Pulp” y con un Palacio de los Deportes casi lleno, a las 20:16 horas la música inició entre luces púrpuras y un mensaje en las pantallas que invitaba a los asistentes a hacer ruido. Apenas era el segundo tema y ya sonaba “Disco 2000”, éxito proveniente de Different Class, álbum que lanzaron a mediados de los años 90 y considerado por muchos expertos como uno de los mejores discos de la historia.

JARVIS COCKER bailó en la presentación. ı Foto: Chucho Contreras

“Gracias, hola, somos Pulp, ustedes son México, buenas noches, ¿están listos?”, fue el saludo de Jarvis Cocker antes de presentar “Spike Island”, track incluido en el disco más reciente del grupo. El cantante también aprovechó para presumir sus mejores pasos de baile y, mientras avanzaba la velada, se notaba la felicidad en los rostros de él y sus compañeros.

Luego de que sonó la conocida “Razzmatazz”, llegó el turno de escuchar la nueva “Slow Jam”, en la que destacaron acompañamientos de violín.

“F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.” llegó acompañada por las palmas de miles de asistentes aplaudiendo a su ritmo y más tarde la energía oscura de “This is Hardcore” se apoderó del lugar mientras cada uno de los miembros de la banda se lucía en su interpretación, incluyendo al vocalista sentado en un sillón en medio del escenario para luego volver a bailar.

Con su explosión de guitarras y teclados, “Sunrise” le inyectó más energía al público y su final marcó el comienzo de un intermedio de varios minutos, durante el cual apareció en pantallas una encuesta para que los asistentes eligieran entre escuchar “Bad Cover Version” o “Seconds”, ganó la primera y la tocaron más tarde.

Al regresar al escenario, Jarvis Cocker contó una historia sobre una de las primeras etapas de la banda, luego interpretaron una canción igual a como lo hacían en esa época, con dos guitarras acústicas, un humilde teclado y percusiones sencillas, lo cual fue verles como si estuvieran en el cuarto de ensayo.

Entre otros temas conocidos y nuevos, durante el cierre sonaron los clásicos “Do You Remember the First Time?” y “Common People”, éste último uno de los mayores éxitos en la historia de la agrupación. Ambos fueron también de los más coreados de la noche por el público.

En repetidas ocasiones, los integrantes de Pulp han expresado su amor real por México y este concierto ha sido una nueva muestra de ello, dejando claro también que los fanáticos nacionales aman a la

veterana banda.