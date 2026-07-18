Hacen un conjuro dancístico por las personas desaparecidas

La mamá del coreógrafo Shantí Vera, Mirtha Luz Pérez Robledo, originaria de Chiapas, a través de su poesía le hace conjuros a su hija Nadia Vera, asesinada en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, junto al periodista Rubén Espinosa y otras tres personas más. “Le susurra a sus muertos y a través de los pájaros del sol”, cuenta el también director de la compañía Cuatro X Cuatro, quien en la coreografía ¿Qué puede un cuerpo? hace un conjuro para honrar a las personas desaparecidas y las madres buscadoras.

“Es un conjuro para que todas las personas que han sido desaparecidas regresen a casa. También es un homenaje a todas las personas que cuidan, que sostienen, que tejen la vida”, compartió Shantí Vera en entrevista con La Razón de México.

¿Qué puede un cuerpo?, que se presenta hoy en el Palacio de Bellas Artes a las 19:00 horas, es la tercera entrega del proyecto LEIB. Surge a partir del contacto de Shantí Vera con periodistas y con madres buscadoras. A partir de ahí se ha interesado por conocer cómo en estos colectivos se llevan a cabo cuidados que van más allá de lo establecido. Es lo que busca plasmar en la pieza.

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“Pude conocer la práctica de búsqueda de algunos colectivos de buscadores de personas desaparecidas en México. Conocí a muchas personas que estaban haciendo materialmente algo que a mí me interesaba en escena: el cuidado del cuerpo desde otras latitudes, los sueños, las plantas.

“La lectura del territorio de estas personas es de una sensibilidad increíble y me hizo conectar con una práctica que tiene mi familia, hablar con las plantas, con la tierra, con el sol, con la lluvia”, compartió Shantí Vera.

En La coreografía el cuerpo se vuelve territorio ritual. ı Foto: Paulina Cervantes

El coreógrafo, bailarín y pedagogo destacó que las madres o personas que buscan a sus familiares desaparecidos tienen una sensibilidad que podría considerarse fuera de la norma, porque hay quienes buscan a las personas a través de los sueños.

“Lo que nos demuestran los colectivos de las madres buscadoras es de una resistencia impresionante. Es admirable la fuerza que tienen, la práctica de cuidado. Para mí es un acto muy importante observar que una madre teje una bufanda para que a su hijo no le dé frío y no se enferme. Estas personas sostienen el mundo, tejen la vida”, expresó.

En ¿Qué puede un cuerpo? se apuesta por lo poético. En el escenario, el público verá bolsas de plástico, pero con un tratamiento artístico, por ejemplo. Y los bailarines ejecutan movimientos que a veces evocan a la cachanilla, flor del desierto que se encuentra por todos lados durante los vientos de Santa Ana.

“Las bailarinas lo que hacen es dejar que las mueva el espacio, intentar abrirse a otras formas de pensar la danza, más desde la poesía. Lo que queremos es contribuir con nuestra energía a honrar, a hacer homenaje, a abrazar la poesía. Es como abrir portales, insistir y volver”, explicó Shantí Vera.

A través de esta coreografía también cuestiona: “¿Por qué desaparecen los cuerpos? ¿Por qué es tan fácil hacerlo en México?”.