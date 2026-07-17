¿De dónde es Aylín Mujica? Esta es su nacionalidad

La actriz Aylín Mujica es una de las villanas de la televisión mexicana más conocidas, sin embargo, ella llegó de otro país para cumplir su sueño en México de ser una reconocida actriz, conductora y modelo.

¿De dónde es Aylín Mujica?

La actriz Aylín Mujica es originaria de Cuba, la misma artista ha contado en entrevistas que ella vivió en La Habana porque su mamá era parte del Ballet Nacional de Cuba. Mientras que su papá era Capitan de la Marina Mercante.

Debido al trabajo de su mamá, Aylín viajó por varias partes del mundo, estuvo en Rusia antes de dejar su casa por completo y anunciarle a su familia que se iba para México para empezar su carrera en la actuación.

Aylín llegó a los 18 años a México y posteriormente tuvo a su hijo Mauro Menéndez, quien murió el 17 de julio de 2026 en Barbados a causa de un infarto.

Cuando llegó a México fue convocada por la productora Florinda Meza. Comenzó trabajando como modelo en comerciales de televisión y videoclips de artistas como Marcelo Cezán, Willy Chirino y Albita Rodríguez. También posó para revistas, incluyendo sesiones desnuda en Interviú y H para Hombres.

Su debut actoral relevante fue en 1995 con el papel de Fabiola Hernández Bustamante en la telenovela La Dueña en Televisa, junto a Angélica Rivera. Este rol le valió premios como Revelación Latina del Año.

Protagonizó Yacaranday en 1999 en TV Azteca, junto a Jorge Luis Pila, y participó en producciones como Señora, Háblame de amor, Agua y aceite y La heredera en 2004. En México también incursionó en cine y teatro, y fue la primera actriz cubana en recibir una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México.

Aylín Mujica actualmente

La actriz Aylín Mujica actualmente tiene 51 años de edad y está trabajando en el programa de Top Chef que se transmite por Telemundo en Estados Unidos.

La actriz sigue igualmente bella, pues así se vio en el promocional de Top Chef que se difunde en las redes sociales.

Aylín Mujica actualmente en Top Chef ı Foto: Especial

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