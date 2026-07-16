En redes sociales, desde hace días, ha surgido gran curiosidad sobre la vida personal de Tito Double P, uno de los cantantes más populares de corridos tumbados.

El artista, cuyo nombre real es Jesús Roberto Laija García, ha preferido mantener en privado los detalles de su familia, lo que ha generado especulación y debate entre sus seguidores. Descubre en La Razón lo que se sabe del papá del intérprete de “Champagne”.

¿Quién es realmente el papá de Tito Double P?

Diversos medios han señalado que José Ramón Laija Serrano, conocido como El Colo, sería el padre de Tito Double P. Laija Serrano ha sido identificado como el presunto progenitor del cantante debido a la coincidencia de apellidos y a investigaciones periodísticas sobre la familia Laija.

TE RECOMENDAMOS: Lanza nuevo disco Oscar Maydon defiende los corridos frente a estigmatización

Según reportes, José Ramón Laija Serrano fue detenido en 2003 y se estaría relacionado con actividades delictivas. De acuerdo con autoridades federales, este hombre habría sido lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y quien tomó el control del Cártel de Sinaloa por un par de años.

Fotos de José Ramón Laija Serrano ı Foto: Redes Sociales

Sin embargo, es importante destacar que Tito Double P nunca ha confirmado públicamente que este hombre sea su padre, por lo que se mantiene en especulaciones.

El cantante nació en Tepic, Nayarit, y creció en Culiacán, Sinaloa, donde comenzó a forjar su carrera musical. Su vida privada ha sido reservada, lo que contrasta con la exposición mediática de su trayectoria artística.

¿Cuál es la relación entre Tito Double P y Peso Pluma?

Otro aspecto que ha llamado la atención es la relación de Tito Double P (Jesús Roberto Laija García) con Peso Pluma (Hassan Emilio Kabande Laija). Ambos son primos, presuntamente primos hermanos, es decir, el papá de Tito y la madre de Peso serían hermanos.

Ambos intérpretes de corridos tumbados se mantienen cercanos, incluso lanzaron una gira conjunta llamada Dinastía Tour.

Puedes leer: