Emma Coronel hizo una aparición especial en el BelicoFest 2026, que se celebró en Los Ángeles, California. La presencia de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de la droga, se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.

La modelo fue captada con Gerardo Ortiz, también investigado por el FBI, y diversas fotografías rápidamente se viralizaron en redes sociales. Este hecho generó debate y curiosidad sobre su presencia en un evento musical de gran magnitud, sobre todo en un país que nombró a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”.

¿Qué es el BelicoFest?

El BelicoFest es un encuentro dedicado al género bélico, una vertiente de la música regional mexicana que mezcla corridos tumbados, sierreños y fusiones urbanas. En especial, se centra en las composiciones dedicadas a figuras conocidas del mundo del crimen organizado.

La ciudad de Los Ángeles fue sede de esta edición, colocando al festival como un evento con alcance internacional.

La cartelera fue de lujo, pues reunió a artistas como Tito Double P y Gerardo Ortiz.

FOTOS de Emma Coronel en el BelicoFest 2026

Emma Coronel, esposa Joaquín El Chapo Guzmán fue vista en espacios exclusivos del festival BelicoFest 2026, que se realizó en Los Ángeles, California, EU.

La esposa del capo asistió acompañada de Mariel Colón, llamada La Abogada Farandulera, quien fue defensora legal de la familia Guzmán y actualmente incursiona como cantante de música regional.

Emma Coronel en el BelicoFest 2026, en Los Ángeles ı Foto: Especial

La propia Emma Coronel compartió algunos clips de su participación en el evento. Incluso se tomó un momento para saludar a los asistentes al tomar el micrófono y decir: “¿Cómo está la gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco y Guerrero?“.

Las imágenes compartidas en plataformas como TikTok, Instagram y X generaron miles de interacciones, convirtiéndose en tendencia.

La esposa de "El Chapo" reaparece en un festival de corridos



Emma Coronel asistió al Belicofest 2026, celebrado en Los Ángeles junto a intérpretes del género



📹 @latinus_us pic.twitter.com/qsux9T6uIX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2026

Emma Coronel también fue captada platicando animadamente con el cantante Gerardo Ortiz, quien fue investigado por el FBI hace unos meses por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

🎤👀 Emma Coronel volvió a aparecer públicamente al subir al escenario del BelicoFest, celebrado en Los Ángeles. La ex pareja de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue vista junto al cantante Gerardo Ortiz.#nrtmexico #emmacoronel #gerardoortiz #belicofest #viral pic.twitter.com/itrDUo630g — NRT México (@nrtmexico_) July 15, 2026

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